Związkowcy zatęsknili za ministerstwem, którego już nie ma

Związkowa Alternatywa apeluje o przywrócenie ministerstwa pracy. Pisze w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

jk

• 16 maj 2022 13:32





Piotr Szumlewicz zwraca uwagę, że Polska jest krajem niskich płac, a realne wynagrodzenia w sferze budżetowej wręcz zmniejszają się (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak zauważa Związkowa Alternatywa, od wielu tygodni w rządzie nie istnieje ministerstwo pracy i nie ma ministra odpowiedzialnego za pracę. Ich zdaniem to szkodliwa sytuacja, dlatego napisali w tej sprawie do premiera - Mateusza Morawieckiego.

- Z dużym niepokojem i niezadowoleniem odbieramy fakt, że od wielu tygodni w kierowanym przez pana rządzie nie istnieje ministerstwo pracy. Rada Ministrów jest wyjątkowo liczna i coraz lepiej opłacana, natomiast nie ma w niej żadnej osoby, która byłaby odpowiedzialna za rynek pracy. Co gorsza, nie tylko nie ma ministerstwa pracy, ale też nie prowadzą państwo żadnej polityki rynku pracy. Wygląda na to, jakby rząd po prostu zapomniał o sprawach pracowniczych - pisze Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy w piśmie do premiera.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Trwa walka o podwyżki w skarbówce. Nowa minister zablokowała pieniądze

Piotr Szumlewicz zwraca uwagę, że Polska jest krajem niskich płac, a realne wynagrodzenia w sferze budżetowej wręcz zmniejszają się. Na rynku pracy wciąż są rozpowszechnione śmieciowe formy zatrudnienia, a ich skala nawet wzrosła.

- Za pana rządów radykalnie wzrosła skala kolesiostwa i nepotyzmu, zasady awansów i konkursów są nietransparentne, postępuje degradacja służby cywilnej, obniża się jakość usług publicznych. Znacznie wzrosła też skala represji niezależnych związków zawodowych, dialog społeczny nie istnieje, ustawy dotyczące rynku pracy są pisane na kolanie i pana rząd z nikim ich nie konsultuje - czytamy w piśmie skierowanym do premiera.

Związkowa Alternatywa podkreśla również, że brak resortu pracy powoduje, iż związkowcy nie wiedzą, do kogo adresować swoje zastrzeżenia wobec rządowej polityki rynku pracy i z kim omawiać bieżące problemy.

- Apelujemy o natychmiastowe przywrócenie ministerstwa pracy. Skoro zaś nie jest pan w stanie znaleźć osób wystarczająco kompetentnych do prowadzenia polityki rynku pracy, deklarujemy gotowość do przejęcia nadzoru nad sprawami pracowniczymi oraz wdrożenia rozwiązań, które przyczynią się do powstrzymania rosnącej skali patologii i poprawy losu milionów pracowników w naszym kraju - pisze Piotr Szumlewicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU