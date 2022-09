Związkowcy z Taurona chcą spotkania z Jackiem Sasinem

km

• 23 wrz 2022 13:32





Organizacje związkowe działające w Tauronie Wydobycie domagają się pilnego spotkania z wicepremierem i szefem resortu aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Związkowcy chcą rozmawiać o gwarancjach pracowniczych w związku z planowanymi przekształceniami w spółce. Tydzień temu Ministerstwo Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwo złożyło Grupie Tauron ofertę przejęcia 100 proc. akcji Taurona Wydobycie za symboliczną złotówkę. Związkowcy chcą rozmawiać o gwarancjach pracowniczych w związku z planowanymi przekształceniami w spółce (fot. mat. pras.)

REKLAMA

- Decyzja MAP jest dla nas niezrozumiała, szokująca i łamie tak długo budowane wzajemne zaufanie i spokój społeczny – napisali w wystąpieniu do wicepremiera Jacka Sasina reprezentanci działających w spółce organizacji należących do trzech central związkowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. - Podkreślamy, że jedynym gwarantem spokoju społecznego są działające w naszej Spółce Reprezentatywne Organizacje Związkowe, a doniesienia medialne ostatnich dni wprowadzają wielki niepokój w grupie ponad siedmiu tysięcy pracowników obszaru wydobycia, nad którym w razie eskalacji może być trudno zapanować – czytamy w piśmie.

Jak tłumaczą związkowcy, zaskoczeniem nie jest fakt przekazania spółki do Skarbu Państwa. Wątpliwości i obawy budzi czas i warunki (niekonsultowane ze stroną społeczną) tego procesu. Związkowcy przypomnieli także, że jednym z warunków przekazania spółki do Skarbu Państwa było jej całkowite oddłużenie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Szef Solidarności: jesteśmy dyskryminowani i szykanowani przez kolejne rządy

- Zadłużenie to powstało nie z powodu złego zarządzania firmą, ale poprzez sprzedaż surowca do energetyki Tauron Polska Energia po zaniżonych cenach. Jako spółka córka nie mogliśmy się przeciwstawiać takim praktykom ze strony właściciela, który narzucał nam takie, a nie inne ceny. Przykładem jest obecna sytuacje, gdzie do elektrowni Tauron Polska Energia sprzedajemy węgiel po 25 zł za GJ i jest to cena gwarantowana tylko na miesiąc wrzesień. Natomiast na rynku zewnętrznym elektrownie płacą od 45 do 50 zł za GJ. Na rynkach ARA ta cena jest jeszcze wyższa – czytamy w wystąpieniu związkowców.

W skład Taurona Wydobycie wchodzą trzy zakłady górnicze: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. Produkują węgiel energetyczny dla elektrowni, ciepłowni i dla odbiorców indywidualnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU