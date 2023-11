Związkowcy z PKP Cargo nie dogadali się w kwestii podwyżek. Będzie protest

- Spraw do wyjaśnienia w PKP Cargo jest bardzo wiele. Jednak główną przyczyną protestu jest kwestia wynagrodzeń i współpraca, a dokładniej jej brak, z Zenonem Kozendrą, przedstawicielem pracowników w zarządzie, który należy do NSZZ Solidarność - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Przypomina, że w pierwszej połowie października związki prowadziły rozmowy o przyjęciu całego planu podwyżek dla pracowników. Tymczasem przedstawiciel załogi wraz z jeszcze jednym związkiem zawodowym podpisali porozumienie płacowe, które zakłada jedynie jednorazowe wypłaty.

- Ludzie są bardzo źli, bo oczekują systemowej podwyżki, a nie jednorazowej premii - mówi Leszek Miętek. - I to jej brak spowodował protest, jednak zachowanie przedstawiciela załogi urąga jakimkolwiek standardom. Spółka jest bardzo upolityczniona, zarządzana we współpracy z Solidarnością. Doskonale było to widać przy okazji umów na przewóz węgla, gdzie traciliśmy klientów, tylko dlatego, by zrealizować polecenia wydane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych - komentuje Leszek Miętek. I dodaje: - Ludzie mają dość, chcą zmian, chcą pracować w normalnych, cywilizowanych warunkach.

Związkowiec podaje, że już teraz zainteresowanie pikietą jest dużo większe niż się spodziewano.

Jesteśmy na początku negocjacji płacowych, dajmy sobie czas

Zenon Kozendra zapytany o komentarz do argumentów ZZM podkreśla, że rozmowy płacowe zaczęły się niespełna miesiąc temu (13 października) i już na starcie nie było zgody co do kwestii finansowych.

- Część związków zaproponowała przyjęcie podwyżki w kwocie 400 zł do płacy zasadniczej już od 1 października, druga część - reprezentująca ponad połowę związków zawodowych działających w spółce - wskazała, że chce rozmawiać o 500 zł podwyżki do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2024 roku - mówi Kozendra. - W związku z rozbieżnym stanowiskiem związków zawodowych ogłosiliśmy przerwę w rozmowach i zaplanowaliśmy, że spotkamy się ponownie niezwłocznie po publikacji wyników za trzeci kwartał. Tym samym jeszcze nie minął miesiąc, a część związków już ogłosiła pikietę. Uważam, że powinniśmy dać sobie więcej czasu na rozmowy - dodaje związkowiec.

Odnosząc się do kwestii jednorazowej premii mówi, że chodzi o zwiększenie gratyfikacji z okazji święta kolejarza, które przypada na 25 listopada. Z takim postulatem wyszły trzy organizacje związkowe działające w PKP Cargo, które w sumie zrzeszają ponad 51 proc. związkowców.

- Nie mówimy więc o podwyżce, a jedynie o zwiększeniu premii z okazji święta kolejarza. Temat podwyżek cały czas jest na stole i będzie kontynuowany - zapewnia związkowiec. Natomiast do kwestii upolitycznienia związków zawodowych w spółce w ogóle nie chce się odnosić.

