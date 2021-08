Związkowcy z PGZ wszczęli protest. "Nie dopuścimy do zwolnień"

Związkowcy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej protestują przeciwko konsolidacji spółek. Alarmują, że odebranie zakładom zbrojeniowym kluczowych pracowników administracyjnych spowoduje chaos decyzyjny, podniesie koszty i doprowadzi do licznych zwolnień.

Nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiedział konsolidację spółek i powrót do pomysłu Centrum Usług Wspólnych. Centrum miało realizować usługi wspólne dla wszystkich spółek wchodzących w skład PGZ: dokonywać zakupów, prowadzić księgowość zajmować się kwestiami kadrowymi czy informatycznymi. Korzyścią z takiej reorganizacji miała by być możliwość negocjowania korzystniejszych cen.

Pomysłu nie popierają związkowcy, którzy od początku protestują przeciwko tworzeniu Centrum. Twierdzą, że zabranie spółkom wchodzącym w skład PGZ kluczowych pracowników administracyjnych sparaliżuje ich pracę.

- To będzie de facto likwidacja polskiego przemysłu zbrojeniowego i osłabienie polskiego potencjału obronnego – komentuje Andrzej Sypek, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego, czyli związkowców ze zbrojeniówki, funkcjonujących w ramach w Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE). - Jeśli o wszystkich zakupach będzie decydowała Warszawa, nie ma szans, żeby umowy były realizowane w terminie. Zakłady ulegną powolnej likwidacji, kilka tysięcy pracowników straci zatrudnienie. Nie ma na to zgody naszej organizacji związkowej i nie będzie - dodaje.

Jak informują związkowcy, ze względu na "postępujący niekorzystny proces działań w polskiej zbrojeniówce, związki zawodowe podjęły decyzję o wszczęciu akcji protestacyjnej".

- W obliczu zmian, które wprowadza aktualny zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, grożących totalnym chaosem w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej 20 sierpnia 2021 r. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE - grupująca związki zawodowe z przeważającej większości spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej - podjęła decyzję o akcji protestacyjnej w celu niedopuszczenia do przeprowadzania dalszego procesu konsolidacji i tworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych, grożących destabilizacją procesów produkcyjnych, zwolnieniami pracowników i podniesieniem kosztów wytwarzania - piszą związkowcy w komunikacie.

Związkowcy zapowiadają, że akcja protestacyjna będzie prowadzona w systemie narastającym. Pierwszym krokiem będzie oflagowanie przedsiębiorstw oraz poinformowanie pracowników PGZ o skutkach przeprowadzanych przez zarząd zmian, w tym "skali możliwych wypowiedzeń warunków pracy i zwolnień pracowników".

- W przypadku braku reakcji ze strony zarządu PGZ akcja nasili się z wykorzystaniem wszystkich prawnie dopuszczalnych form protestu ze strajkiem włącznie - ostrzegają związkowcy.

Przypominają też, że powołanie Centrum Usług Wspólnych to już piąta próba powołania centralnego systemu zarządzania spółkami przez zarząd PGZ (i jej poprzedników: BUMAR oraz PHO). Jak dodają, wszystkie zakończyły się klęską.

- Zarząd PGZ przystąpił do procedury przekazywania części pracowników ze spółek do PGZ. Cały proces jest toczony pod groźbą zwolnienia w przypadku braku zgody na przejście do nowego pracodawcy! Nie określa przy tym warunków pracy, miejsca jej wykonywania, kusząc za to możliwymi podwyżkami płac - piszą związkowcy. - Nie ma i nie będzie zgody na tego typu działania, niezgodne nie tylko z etyką pracowniczą i poczuciem sprawiedliwości społecznej, ale też balansujących na granicy prawa - dodają.

Listy do ministrów

Przypomnijmy też, że to nie pierwsze działania związkowców przeciwko utworzeniu Centrum Usług Wspólnych. 2 sierpnia związkowcy wystosowali w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego. List otrzymał też prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i członkowie Rady Nadzorczej PGZ.

6 sierpnia Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE wystosowała kolejne pismo - tym razem do zarządu PGZ, w którym domaga się szczegółowych informacji na temat konsolidacji spółek i utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Związkowcy wyrazili również oburzenie faktem, że zarząd do przeprowadzania tego procesu „prawdopodobnie wynajął firmę zewnętrzną, mając kilkuset pracowników i kilkudziesięciu menadżerów […] zatrudnianych i opłacanych z «haraczu» pobieranego od spółek-córek”.