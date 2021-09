Związkowcy z kolejną ulgą. Będą mogli odliczyć składki od podatku

W projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis umożliwiający członkom związków zawodowych możliwość odliczenia od dochodu składek płaconych na rzecz organizacji, do których należą (do 300 zł rocznie). Konsultacje w tej sprawie trwają.

Autor: KDS

• 24 wrz 2021 19:00





Z opublikowanego pod koniec 2019 badania CBOS wynika, że członkostwo w związkach zawodowych deklarowało wtedy 6 proc. dorosłych Polaków (Fot. PTWP)

REKLAMA

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych czeka na uwagi do pomysłu zaproponowanego w projekcie Polskiego Ładu. Chodzi o możliwość odliczenia, w rocznym zeznaniu podatkowym, wartość składek płaconych na rzecz organizacji zawodowych (do 300 zł rocznie).

- Celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego - czytamy w uzasadnieniu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ, który do oddziałów związku rozesłał pismo z prośbą o udział w konsultacjach, podkreśla, że jeśli propozycja ta wejdzie w życie, będzie realizacją jednego z fundamentalnych postulatów OPZZ.

Z opublikowanego pod koniec 2019 badania CBOS wynika, że członkostwo w związkach zawodowych deklarowało wtedy 6 proc. dorosłych Polaków, co stanowi 13 proc. ogółu badanych pracowników najemnych.

Blisko trzy czwarte (74 proc.) pracujących, którzy deklarują przynależność do związków zawodowych, jest zatrudnione w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych (w tym także w jednoosobowych spółkach skarbu państwa), a tylko 18 proc. pracuje w firmach całkowicie prywatnych.

Warto przypomnieć, że niedawno założony został pierwszy związek zawodowy zrzeszający osoby samozatrudnione.

- Samozatrudnionych nie widać, choć jest ich w Polsce półtora miliona. Samozatrudnionych nie słychać, choć wielu wypowiada się w imieniu takich przedsiębiorców. Samozatrudnieni są spychani do narożnika, gdy jest to wygodne władzy i dużym firmom. Samozatrudnieni to pracownicy, którzy mają status przedsiębiorców. Płacą wysokie podatki i stawki ZUS ale otrzymują niskie renty, zasiłki, emerytury. Pracobiorcy bez praw pracowniczych. Pracodawcy tylko dla samych siebie - czytamy na profilu Facebook Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.