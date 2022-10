Związkowcy walczą o emerytury pomostowe. "Po 2042 r. nikt nie uzyska prawa do świadczenia"

jk

• 19 paź 2022 13:19





Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych zorganizowały wspólny manifest. Sprzeciwiają się wygaszeniu ustawy o emeryturach pomostowych. Manifestacja organizowana przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych (Fot. Facebook/Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)

We wtorek, 19 października 2022 r. odbyła się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych w sprawie emerytur pomostowych.

Podczas wydarzenia związkowcy przekażą minister rodziny i polityki społecznej petycję dotyczącą uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada ich stopniowe wygaszanie.

Jak wyjaśnia OPZZ, emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe.

- Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, jednak rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania - komentuje OPZZ.

Niespełniona obietnica stworzenia strategii sektorowej i brak poprawy warunków pracy, a tym samym niewyeliminowanie szkodliwych czynników przez zakładany postęp technologiczny zmusiła związkowców do głośnego wyrażenia sprzeciwu w sprawie wygaszenia ustawy o emeryturach pomostowych.

- Już dziś osoby, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku, nie mogą skorzystać z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest wedle obecnie obowiązujących przepisów od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przynajmniej przez jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. W praktyce oznacza to, że po 2042 r. nikt nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy. Domagamy się więc prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze - wyjaśniają związkowcy z OPZZ.

