Związkowcy w TVP chcą podwyżek, a nadawca liczy, czy go na to stać

Władze Telewizji Polskiej nie odpowiedziały związkowcom na ich marcowy wniosek o wypłatę jednorazowego dodatku na Wielkanoc. To jednak nie zraża związkowców - wzywają prezesa TVP, by przystąpił do negocjacji w sprawie podwyżek, premii i dodatków stażowych.

Jednak Matyszkowicz nie odpowiedział do dzisiaj, czy świąteczny dodatek będzie wypłacony, co według związkowców jest równoznaczne z tym, że tak się nie stanie.

Związkowcy z działających przy Telewizji Polskiej związków zawodowych w połowie marca apelowali do prezesa Mateusza Matyszkowicza o wypłacenie jednorazowego, świątecznego dodatku w wysokości 1000 zł brutto. Jako powód podali inflacje. Przedstawiciele pracowników w piśmie do prezesa przywołali dane GUS o inflacji konsumenckiej w styczniu tego roku, która wyniosła 17,2 proc.

Poza wnioskiem o jednorazowy bonus związki zawodowe chcą także systemowych regulacji płac. Pod koniec marca zwrócili się z pismem, w którym powołując się na dane GUS, ponawiają prośbę o przystąpienie do negocjacji w kwestii regulacji wynagrodzeń w 2023 r. Oczekują podniesienia wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł wszystkim pracownikom z premią motywacyjną, przywróceniu miesięcznej premii motywacyjnej w wysokości co najmniej 20 proc., a także podniesienia premii zadaniowej i honorarium.

Na tapecie także dodatek za staż pracy i waloryzacja wynagrodzeń

Związkowcy chcieliby także, zarząd przywrócił dodatek za staż pracy w TVP oraz domagają się waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych.

- Z tego, co wiem, zagadnienia poruszone w naszym piśmie będą dyskutowane i brane pod uwagę. Ale nie wiadomo, co z tego wyniknie – komentuje Barbara Markowska-Wójcik.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, zarząd TVP chce rozmowy o proponowanych przez związki zmianach. Prezes spółki poprosił o przygotowanie zestawienia kosztów, jakie przyniosłyby wprowadzone zmiany.

- Trwają analizy skutków finansowych, jakie mogłyby wywołać systemowe podwyżki wynagrodzeń. Ewentualne działania w tym zakresie muszą być racjonalnie zaplanowane i uwzględniać interes całej spółki. Kierownictwo spółki jest w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych – przekazało portalowi biuro prasowe nadawcy.

W listopadzie 2022 r. „Wizja” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji zwróciły się do władz TVP o wprowadzenie podwyżki inflacyjnej, która miałaby być waloryzowana raz na kwartał, a także o wypłatę każdemu pracownikowi 1000 zł brutto na Boże Narodzenie.

Również te postulaty nie zostały zrealizowane przez nadawcę, jednak pracownicy etatowi TVP mający minimum roczny staż dostali w listopadzie ubiegłego roku od 500 zł do 2 tys. zł brutto nagrody jubileuszowej z okazji 70-lecia firmy.

TVP zatrudnia blisko 3 tys. osób. W 2021 r. przychody Telewizji Polskiej urosły o 7,2 proc. do 3,25 mld zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych o 21,7 proc. do 3,12 mld zł. Zysk netto spółki zmalał ze 198,32 do 3,89 mln zł. Na koniec 2021 r. zatrudnienie w Telewizji Polskiej wynosiło 2 889 etatów, czyli o 53 więcej niż rok wcześniej. Zasadnicze wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,7 proc., do 10 491 zł.

