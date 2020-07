Związkowcy skarżą KGHM za łamanie prawa pracy i prawa związków zawodowych

Sprawa dotyczy kwestii urlopów wypoczynkowych. W piśmie skierowanym do PIP związkowcy wskazują, że przyjęte przez zarząd zarządzenie dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych zostało wprowadzone bez uzgodnienia z organizacjami związkowymi. Związkom nie przedstawiono nawet projektu zarządzenia.

Jak informują zawiązki, KGHM ma wymagać od pracowników podania danych o miejscu ich pobytu w czasie urlopu, co nie wynika z żadnego istniejącego ani wskazanego przez pracodawcę przepisu prawa.

Co więcej, jak wynika z pisma (ZZ PPM) pracownicy, którzy nie podadzą adresu, pod którym będą przebywać w czasie urlopu lub podadzą nieprawdziwe dane, muszą liczyć się z tym, że takie działanie traktowane będzie jako "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w konsekwencji prowadzących do stosowania kar porządkowych lub rozwiązania stosunku pracy".

- Rażące naruszenia obowiązujących przepisów prawa uzasadniają podjęcie działań kontrolnych, tym bardziej skutki będące następstwem wejścia w życie zarządzenia funkcjonującego w obrębie największej dolegliwości dla pracownika - tłumaczą swój krok związkowcy. Wnosząc skargę sugerują wszczęcie niezwłocznej kontroli z uwagi na rozpoczynający się okres urlopowy.

O odniesienie się do stawianych zarzutów poprosiliśmy KGHM. Zapytaliśmy o cel wprowadzenia takich wytycznych, dotychczasowe przestrzeganie zarządzenia oraz odniesienie się do stawianych przez związek zarzutów. Czekamy na odpowiedź.

Pismo ZZ PPM do PIP (fot. zzppm.pl)

Prośbę o potwierdzenie informacji o zgłoszeniu skargi oraz pytanie o kolejne kroki skierowaliśmy również do PIP we Wrocławiu, pod który podlega oddział w Legnicy. Andrzej Pogórski, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu poinformował, że na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251) są zobligowani do zachowania w tajemnicy faktu, czy prowadzone przez nich działania mają związek ze skargą złożoną w Inspektoracie.

- Zacytowany przeze mnie art. 44 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wyraźnie wskazuje, że nie możemy ujawniać, czy czynności prowadzone przez organy kontroli PIP są zainicjowane przez złożoną przez pracowników bądź inne osoby (np. związki zawodowe, osoby trzecie) skargę. Przestrzeganie tej tajemnicy jest także wyraźnie wyartykułowane w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Inspekcji Pracy w Przemyśle i Handlu. Te przepisy zobowiązują mnie tym samym do bezwzględnego zachowania w tajemnicy, czy takowa skarga została złożona czy też nie - poinformował Pogórski.

W całej Grupie KGHM pracuje około 40 tys. osób. Firma zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, głównie miedzi. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.