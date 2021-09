Związkowcy oburzeni. Perspektywa strajku w ZUS coraz bliższa

Związkowa Alternatywa apeluje do władz ZUS-u, by podjęły rozmowy z pracownikami na temat wszystkich postulatów wpisanych w spór zbiorowy. Brak woli dialogu będzie oznaczał przystąpienie do organizacji referendum strajkowego.

Autor: jk

• 16 wrz 2021 10:36





Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa (ZA) z oburzeniem przyjął odpowiedź prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postulaty przedstawione w ramach sporu zbiorowego (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa (ZA) z oburzeniem przyjął odpowiedź prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postulaty przedstawione w ramach sporu zbiorowego.

- Zarząd ZUS nie tylko negatywnie odniósł się do naszych propozycji, ale wręcz odmówił dialogu odnośnie postulatów płacowych i prowadzenia z nami negocjacji w ramach sporu zbiorowego. W odpowiedzi ZUS czytamy, że postulat podwyżki płac pracowników o 60 proc. jest "rażącym naruszeniem zasady adekwatności (proporcjonalności) oraz zasady dobrej wiary, ponieważ Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS wysuwa postulat, którego realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe pracodawcy, jak też stoi w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami budżetowymi wynikającymi z przepisów rangi ustawowej” - mówią związkowcy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Związkowa Alternatywa wyjaśnia, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie określa, jakie postulaty płacowe mają prawo wysuwać pracownicy i pracodawca nie ma prawa określać dopuszczalnych limitów żądanych podwyżek.

- Trudno, aby pracodawca decydował, jakie mają być oczekiwania związków zawodowych. Jednocześnie stroną zbiorowego w ZUS jest prezes ZUS, a nie rząd czy parlament. Trudno w tym kontekście pojąć, dlaczego prezes ZUS odrzuca nasze postulaty, odwołując się do ustawy budżetowej przygotowanej przez władzę centralną - podkreślają związkowcy.

Zdaniem ZA odmowa podjęcia rozmów na temat postulatów wpisanych w spór zbiorowy oznacza rezygnację z etapu rokowań, który jest opisany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

- Pomijając procedurę negocjacji, pracodawca łamie przepisy, a zarazem daje nam zielone światło do organizacji strajku powszechnego - podkreślają związkowcy.

Związkowa Alternatywa apeluje do władz ZUS, by podjęły rozmowy z pracownikami na temat wszystkich postulatów wpisanych w spór zbiorowy. Brak woli dialogu będzie oznaczał przystąpienie do organizacji referendum strajkowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.