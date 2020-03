Związkowcy o Tarczy Antykryzysowej. Za szybko, za mało, za krótko

Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), wobec eskalacji pandemii priorytetowym celem rządu musi być ochrona miejsc pracy i wynagrodzeń pracujących. Odwrócenie negatywnych trendów w gospodarce nie będzie możliwe, jeśli pracownicy utracą pracę i wynagrodzenia, w wyniku czego zmniejszy się popyt wewnętrzny i eksport.

Dlatego OPZZ proponuje, aby zagwarantować pracującym - śladem innych krajów, których finanse publiczne są w gorszej kondycji, a wzrost gospodarczy w ostatnich latach niższy niż w Polsce - 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Zdaniem związkowców państwo winno wziąć na siebie ciężar sfinansowania 60 proc. wynagrodzenia, a pozostałe 40 proc. powinno powinni sfinansować pracodawcy, którym należy odroczyć spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Czytaj też: Tarcza Antykryzysowa oczami HR-owców

- Uważamy, że wynagrodzenia pracowników winny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem wsparcia przedsiębiorcy powinno być utrzymanie miejsc pracy w okresie otrzymywania pomocy i co najmniej 12 miesięcy po jej zakończeniu – wskazuje w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego Andrzej Radzikowski, szef OPZZ.

NSZZ "Solidarność" wskazuje z kolei, że należy zadbać o osoby bezrobotne - w szczególności te, które utraciły lub utracą pracę w wyniku oddziaływania koronawirusa, a płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli rząd nie podniesienie zasiłków, to świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych będzie wyższe niż zasiłek dla osób bezrobotnych, które były pracownikami na umowach o pracę.

CZYTAJ DALEJ »

Działacze Forum Związków Zawodowych (FZZ) zwracają uwagę na gorszą pozycję osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Przypomnijmy, zgodnie z rozwiązaniami Tarczy osobie zatrudnionej na tej podstawie przysługuje świadczenie postojowe wypłacane jednorazowo w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. To niewielka pomoc, zwłaszcza dla tych osób, dla których umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dochodów. W takim przypadku, zdaniem FZZ, konieczne jest stosowanie przepisów tak jak do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Związkowcy podkreślają, że w obliczu historycznego kryzysu, którego następstwem jest przerwanie łańcucha dostaw, rząd nie powinien decydować się na różnicowanie form zatrudnienia.

Czytaj też: Pomysł Meble Wójcik na kryzys: wstrzymać produkcję, zachować załogę

- Przyznanie jednorazowej pomocy w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia (świadczenia postojowego) lub pożyczek dla mikroprzedsiębiorców do 5000 zł osobom samozatrudnionym, zleceniobiorcom i wykonującym umowę o dzieło, których dochody spadły lub które całkowicie je utraciły, nie rozwiązuje jakichkolwiek problemów. Uzyskanie nawet tak skromnego wsparcia wymaga w myśl ustawy spełnienia bardzo wielu warunków, przedłożenia szeregu dokumentów, co skutecznie może zniechęcić do skorzystania z tego nawet skromnego wsparcia – zaznacza przewodnicząca FZZ Dorota Gardias.

Z kolei NSZZ „Solidarność” zaznacza, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników należy rozszerzyć także na duże przedsiębiorstwa.

- Spadek poziomu produkcji dotknie także tego typu spółki, dlatego trudno znaleźć uzasadnienie dla ich pominięcia - wskazywał Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność" podczas wideokonferencji z udziałem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz prezesa ZUS, Gertrudy Uścińskiej.

Praca pod ochroną

OPZZ podkreśla, że nie dostrzega w rządowej Tarczy Antykryzysowej żadnych instrumentów wsparcia ze strony budżetu państwa. Jak zauważają związkowcy, wsparcie adresowane do uczestników rynku pracy ma być udzielane wyłącznie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy. Tym samym, jak konstatują związkowcy, za kryzys oraz za ratowanie pracowników, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców zapłacą pracownicy i osoby bezrobotne. Poniosą one także de facto koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i celno-skarbowych

- Tak naprawdę tarcza antykryzysowa to po prostu propozycja pomocy dla pracowników na umowach o pracę, na umowach cywilnoprawnych, samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstw przez pracowników, którzy uczciwie zasilali przez lata Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy, redukując fundusz płac, a tym samym swoje wynagrodzenia miesięczne o prawie 3 proc. Nie po to pracownicy latami sumiennie przekazywali środki ze swojego funduszu płac na wymienione fundusze, aby teraz – w obliczu znaczącej redukcji dochodu i widma bezrobocia - otrzymać z nich symboliczne wsparcie. Co więcej, procedury udzielania wsparcia są niejasne i skomplikowane, i tak naprawdę w każdym przypadku wymagałyby profesjonalnego doradztwa prawnego - ocenia Andrzej Radzikowski.

Ponadto, zabezpieczenie do 800 mln zł w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w obliczu potencjalnych potrzeb z tym związanych, OPZZ uważa za niewystarczające. Dodatkowo obciążenie Funduszu Pracy dofinansowaniem FGŚP, w sytuacji wykorzystania jego środków, związek uznaje za działanie nieodpowiedzialne z punktu widzenia zasobów Funduszu Pracy.

- Przypominamy, że głównym zadaniem Funduszu Pracy jest aktywizacja zawodowa, łagodzenie skutków bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, wypłata środków na zasiłki dla osób bezrobotnych oraz promocja zatrudnienia. W sytuacji potencjalnego gwałtownego wzrostu bezrobocia, powiększania się liczby biednych pracujących i skali zatrudnienia niepełnowymiarowego, co w obecnej sytuacji nie jest nieprawdopodobne, może się okazać, że nie ma środków w Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i sfinansowanie walki z innymi negatywnymi zjawiskami na rynku pracy – obawia się Radzikowski.

- Szacunki MOP wskazują na możliwość wzrostu globalnego bezrobocia o 5,3 miliona (wedle scenariusza optymistycznego) i 24,7 miliona (wedle scenariusza pesymistycznego). Wzrost bezrobocia w Polsce jest zagrożeniem bardzo realnym – dodaje.

Słowo o opiece

OPZZ pozytywnie ocenia propozycję poszerzenia grupy osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, osoby ubezpieczone, które będą zmuszone do sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki będą mogły pobierać zasiłek. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku sprawowania opieki nad chorym dorosłym czy niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłek będzie przysługiwać także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Pozytywnie przez związkowców została oceniona również decyzja o wydłużeniu okresu pobierania zasiłku opiekuńczego. Natomiast OPZZ krytykuje fakt, że projekt nie przewiduje rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na rodziców dzieci między 8 a 15 rokiem życia. (art. 1 zmiana 2). Podobnie uważa „Solidarność”. OPZZ uważa, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy powinien wynosić 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Za mało czasu za mało odpoczynku

NSZZ „Solidarność” krytykuje też inną kwestię - propozycję dotyczącą skrócenia dobowego odpoczynku z 11 do 8 godzin. Związkowcy uważają, że nieprzerwany dobowy czas odpoczynku w sposób bezpośredni służy celowi nadrzędnemu, jakim jest bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy, który nie może być podporządkowany względom czysto ekonomicznym.

- Regeneracji nie zapewni również zaproponowany w ust. 3 mechanizm rekompensowania krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. Zdecydowany sprzeciw związku wywołuje również sposobu wprowadzenia skrócenia dobowego nieprzerwanego odpoczynku, pozostawiając pracodawcy całkowitą dowolności w zakresie wprowadzenia proponowanego rozwiązania – wskazuje Piotr Duda.

FZZ zwraca także uwagę na bardzo krótki (2 dni) termin uzgodnień warunków wykonywania pracy pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym w przypadku przestoju i obniżenia wymiaru zatrudnienia. Zdaniem związkowców, spowoduje to potencjalnie samodzielne ustalanie warunków przez pracodawcę.

- Trzymiesięczny okres wsparcia przedsiębiorców i związana z tym ochrona miejsc pracy, w obliczu rozszerzającej się pandemii może okazać się niewystarczający – ocenia Dorota Gardias.

W podobnym tonie wypowiada się NSZZ „Solidarność“. Piotr Duda podkreśla, że zaproponowany dwudniowy termin jest skandalicznie krótki, nieadekwatny do wagi postanowień. NSZZ „Solidarność" oczekuje, że termin ten nie będzie krótszy niż siedem dni oraz zapewniona zostanie konieczność zawarcia uzgodnień.