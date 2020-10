Związkowcy o Gowinie: Nie wyciągamy ostrej broni

Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" nie kryje oburzenia. Nie przebierając w słowach skrytykował nominację Jarosława Gowina na stanowisko ministra rozwoju, pracy i technologii. Czy inne związki zawodowe podzielają jego opinię?

We wtorek (6 października) Jarosław Gowin oficjalnie został ministrem rozwoju, pracy i technologii.

Jego nominacja na szefa superresortu, odpowiedzialnego m.in. za obszar pracy wywołała krytykę ze strony Piotra Dudy, szefa NSZZ „Solidarność”. Lider "S" nie krył oburzenia.

- Osoba, która działała w PO i dołożyła się do umów śmieciowych, dołożyła rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, otrzymuje ministerstwo pracy. Mówiąc po związkowemu: to tak jakby napluto komuś w twarz. PiS to zrobiło Solidarności. Jeśli PiS chce iść w tym kierunku i chce otwartego konfliktu ze związkiem zawodowym "Solidarność", to zrobił ku temu wielki krok – skomentował Duda.

Czytaj więcej: Piotr Duda ostro o nominacji Jarosława Gowina. "To tak jakby napluto komuś w twarz. PiS to zrobiło Solidarności"

Powołanie Jarosława Gowina na ministra rozwoju, pracy i technologii to również według Związkowej Alternatywy nie jest dobra zmiana.

- W przeciwieństwie do „Solidarności”, nie jesteśmy tym wyborem zaskoczeni. Nominacja ta jest kontynuacją antypracowniczych działań rządu, które było widoczne m.in. w tarczach antykryzysowych. Jarosław Gowin słynie z tego, że jest gospodarczym liberałem, który lekceważy prawa pracownicze. Z kolei kwestie związane z pracą czy polityką społeczną są mu obce – nie jest ekspertem w tej dziedzinie – mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy.

Czytaj też: Stanisław Szwed nadal odpowiedzialny za obszar pracy? "Nie zaprzeczam ani nie potwierdzam"

Piotr Szumlewicz w rozmowie z PulsHR.pl przyznaje, że liczył na to, iż „rząd zdecyduje się na przynajmniej odrobinę dobrą zmianę” - szczególnie w obecnej, trudnej sytuacji na rynku pracy, związaną z pandemią koronawirusa. Tymczasem, zdaniem Szumlewicza, nominacja Gowina wskazuje na to, że patologiczne zjawiska, które były efektem tarcz antykryzysowych, będą pogłębiane.

- Nie jesteśmy dobrej myśli. Gowin już wcześniej, zarządzając Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opowiadał się za grantyzacją czy odchodzeniem od stabilnego zatrudnienia. Obawiamy się że te praktyki będzie przenosił na rynek pracy - zauważa Szumlewicz.

Szef Związkowej Alternatywy zwraca uwagę także na inną kwestię.

- Myślę, że Jarosław Gowin również będzie w jakimś stopniu marionetką. Pamiętajmy, że kluczową rolę w rządzie pełni Jarosław Kaczyński, ewentualnie Mateusz Morawiecki. To oni legitymizują politykę rządu. Jeśli znów będzie wychodził z inicjatywą, to nie będzie ona przyjazna dla pracowników. Nie wierzymy, że nagle Jarosław Gowin pokaże propracowniczą twarz. Niemniej jednak jeżeli rząd chciałby zainteresować się tym, co się dzieje w spółkach, to zapraszamy do rozmów – komentuje Szumlewicz.

"Nie wyciągamy ostrej broni"

Łagodniej nominację Jarosława Gowina ocenia Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych (FZZ).

- Jarosław Gowin to człowiek, który słynie z liberalnych poglądów i deregulacji w polskim prawie. Pamiętajmy, że wspierał on elastyczne formy zatrudnia. W związku z tym na pierwszy rzut oka nominacja ta nie wygląda dobrze. Wszystko jednak zależy od tego, jak będzie wyglądała sterowalność rządu. Czym innym są indywidualne poglądy danego polityka, a czym innym wola polityczna instytucji sterujących rządem. Dotychczas gdy Zjednoczona Prawica obierała jakiś kierunek, to osobiste przekonania jej członków aż tak często nie były brane pod uwagę – ocenia Sikora w rozmowie z PulsHR.pl

FZZ wierzy, że rekonstrukcja rządu nie ograniczy się jedynie do zmian organizacyjnych. Związkowcy mają nadzieję, że za tymi zmianami pójdą również zmiany programowe.

- Dopiero wtedy przekonany się, czy Jarosław Gowin jest politykiem samodzielnym, a jego władza w superministerstwie nie ogranicza się jedynie do teorii. Musimy jednak zaczekać, by dowiedzieć się, czy zmieniła się kultura uprawiania polityki. Jeżeli tak się stanie, to być może prywatne poglądy Gowina przełożą się na treść ustaw czy innych rozwiązań prawnych. Jeśli tak się nie stanie i nadrzędny wpływ na możliwości Gowina będzie sprawować Rada Koalicji, to wydaje mi się, że działania pójdą w innym kierunku. W tej chwili nie można jednoznacznie ocenić nominacji Jarosława Gowina – dodaje Sikora.

Grzegorz Sikora dostrzega zagrożenia, jakie kandydatura Jarosława Gowina stwarza dla dotychczasowej ścieżki działania rządu, która – przynajmniej w wymiarze narracji - odwoływała się do kwestii sprawiedliwości społecznej. Jak jednak podkreśla ekspert FZZ, nie znając programu politycznego, zmian w wewnętrznej kulturze zarządzania i faktycznych relacji między koalicjantami, nie można dokonać obiektywnej oceny.

- Trzeba mieć jednak też z tyłu głowy, że pomiędzy ruchem związkowym a Jarosławem Gowinem istnieje przepaść w zakresie postrzegania kluczowych kwestii związanych ze sposobami rozwiązywania problemów rynku pracy – dodaje Grzegorz Sikora.

Zdaniem FZZ pierwszym testem realnej skuteczności ministra rozwoju, pracy i technologii będzie decyzja ws. pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych. Grzegorz Sikora przypomina, że w 2013 r. Jarosław Gowin głośno komentował, że wszelkie tego typu ruchy zakończą się wysokim poziomem bezrobocia i falą emigracji młodych Polaków za granicę. Czas pokaże, jakie decyzje w tej kwestii zostaną podjęte. Tymczasem związkowcy czekają aż Jarosław Gowin przedstawi swój pomysł na funkcjonowanie gospodarki, polityki rozwoju oraz tej związanej z rynkiem pracy.

- Jak wiemy, problemów i wyzwań jest sporo. Tym bardziej nie wyciągamy ostrej broni, ponieważ to nikomu nie służy. Pójście na wojnę polityczną bez wiedzy na temat programu jest kompletnie pozbawione sensu i oznaczałoby dla strony pracowniczej falstart. Chyba, że chodzi wyłącznie o uprawianie polityki. My jako centrala związkowa nie jesteśmy od tego - naszym zadaniem jest obrona praw pracowniczych. I na tym się skupiamy – komentuje Sikora.

Szansa na dialog

Mniej krytyczny wobec nominacji Jarosława Gowina jest Andrzej Radzikowski, szef OPZZ. Dostrzega on pewne zagrożenia, ale przywołuje też dobre doświadczenia.

- Życie pokaże, czy to dobra decyzja. Z jednej strony mamy trochę obaw, bo minister Gowin jest raczej z tego liberalnego skrzydła koalicji. Z drugiej strony ja mam dość dobre doświadczenia ze współpracy z Jarosławem Gowinem jako z ministrem szkolnictwa wyższego. Współpracowaliśmy przy ustawie 2.0 i tam wykazał się dużą otwartością na dialog społeczny. To były konsultacje rzeczywiste i pod ich wpływem sporo w tej ustawie dzięki opinii różnych środowisk zostało zmienione. Ponadto minister był otwarty na różne nasze postulaty dotyczące poprawy warunków pracy pracowników nauki. Są zagrożenia, są dobre doświadczenia – zobaczymy - mówi Radzikowski w rozmowie z PulsHR.pl.

Szef OPZZ choć, jak zaznaczył, obawia się liberalnego skrzydła, jakie reprezentuje Jarosław Gowin, to jednak widzi szansę na dialog.

- Chociaż praktyka pokazuje, że nie zawsze i nie wszystkie interesy, szczególnie na rynku pracy, muszą być rozbieżne. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z otwartością na dialog i próbą szukania kompromisu, to jest szansa, że będziemy się w pewnym punkcie spotykali - podsumowuje.