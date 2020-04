Związkowcy: niech prezes LOT zarabia płacę minimalną

Jak poinformował Michał Czernicki, rzecznik prasowy PLL LOT, przewoźnik wprowadza kolejne działania, które mają mają pomóc przetrwać kryzys związany z epidemia koronawirusa. Wśród tych najistotniejszych: wstrzymanie inwestycji, niższe wynagrodzenia, negocjacje z leasingodawcami ws. zoptymalizowania kontraktów za samoloty.

W mijającym tygodniu zarząd spółki zorganizował spotkania online z załogą, podczas których przedstawił najistotniejsze punkty planu kryzysowego, w tym te dotyczące kwestii wynagrodzeń. Nowe rozwiązania płacowe obejmą 850 załóg pokładowych i pilotów zatrudnionych na etat, a także 1700 członków personelu latającego współpracujących z LOT Crew i LOT Cabin Crew w formule B2B - obie spółki należą do grupy kapitałowej LOT. Jak zapewnia rzecznik prasowy LOT chce utrzymać zatrudnienie swoich załóg.

- Większość linii lotniczych w Europie, które znalazły się w takiej samej sytuacji jak my, zwalnia teraz pracowników, gdyż dla wielu pilotów i członków personelu pokładowego dziś po prostu nie ma pracy i najbliższe miesiące spędzą oni w domu. My jednak chcemy utrzymać zatrudnienie ponad 2500 osób i innych pracowników LOT-u - wyjaśnił rzecznik.

Wynagrodzenie załóg LOTU składa się z podstawy, czyli pensum, dodatkowo wynagradzane są wylatane dodatkowe godziny.

- Pensum, to liczba gwarantowanych godzin w miesiącu, jaką musi wylatać personel pokładowy i lotniczy. Przyjęliśmy, że pensum będzie wynosiło pewną liczbę godzin, za które spółka zapłaci mimo, że nie będą one wylatane. Sama w sobie stawka godzinowa nie została zmieniona. Czyli, jeżeli ktoś poleci w ramach np. zleceń rejsów cargo i będzie miał przepracowane więcej godzin niż założone pensum, to za każdą dodatkową godzinę dostanie wynagrodzenie zgodnie z dotychczasową stawką godzinową - wyjaśnił Czernicki.

Wynagrodzenie załóg składa się z podstawy, czyli pensum, plus wylatane dodatkowe godziny. Dodatkowo, począwszy od drugiego kwartału, zawieszone zostały systemy premiowe personelu naziemnego i biurowego Jak wyjaśnia spółka takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie wszystkich miejsc pracy i po wznowieniu działalności operacyjnej powrót do poziomów wynagrodzeń sprzed wstrzymania rejsów.

Związkowa Alternatywa protestuje

Swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań zgłosiła Związkowa Alternatywa.

- Skoro kondycja finansowa PLL LOT jest tak fatalna, jak słyszymy, zarząd firmy powinien mieć radykalnie obniżone wynagrodzenia. Gdy prezes Milczarski zgodzi się na obniżkę swojego honorarium do poziomu płacy minimalnej, z pewnością łatwiej będzie załodze negocjować. Trudno bowiem wierzyć, że sytuacja spółki jest zła, skoro dochody jej prezesa przekraczają 50 tys. zł miesięcznie - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa