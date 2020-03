Związkowcy: Łamanie zasad czasu pracy to w tej branży chleb powszedni

Jak podkreśla, maszyniści „goniąc za pieniędzmi”, pracują o wiele dłużej, niż przepisowe 8 godzin. Nie u tego samego pracodawcy w ciągu miesiąca, ale także u innego. Ustawa kodeks pracy nie wystarcza do regulowania tych zasad.

Związkowiec podnosi, że w lokomotywach są rejestratory prędkości, ale nie rejestratorów czasu pracy maszynistów. Podobna była sytuacja z kierowcami zawodowymi, lecz w transporcie drogowym wprowadzono tachografy.

- Zmęczenie może być podstawową przyczyną lub jedną z kilku przyczyn, poważnych wypadków na kolei – mówi Leszek Miętek. – Takie były np. ustalenia przyczyn jednej z największych tragedii, zderzenia się dwu pociągów w 2010 roku w Białymstoku i wybuchu cystern - przypomina.

Jak dodaje, prace nad ustawą o czasie pracy maszynistów trwają od wielu miesięcy, ale nadal nie widać ich końca, skierowania projektu pod obrady Rady Ministrów i dalej, do Parlamentu.

Podobnie przewlekłe są prace nad stworzeniem centralnego rejestru maszynistów. Co prawda dane te gromadzi Urząd Transportu Kolejowego, ale jest to system statyczny.

- Nam chodzi o system online, np. z kartą czipową do logowania się w nim i uzyskania pozwolenia do prowadzenia pociągu lub odmowy – mówi Leszek Miętek.

System elektroniczny gromadziłby nie tylko dane ogólne o maszynistach, jak nazwisko, imię, uprawnienia i zdane egzaminy, ale także aktualne badania lekarskie oraz właśnie ostatnio przepracowane godziny pracy.

Zdaniem prezydenta ZZMP, środowisko broni się przed przyjęciem takich ustaw, bowiem brakuje chronicznie maszynistów, a kolejni szykują się odejść na emeryturę. Przestrzeganie regulaminu pracy mogło by np. doprowadzić jeżeli nie do paraliżu, to do poważnych kłopotów kadrowych niektórych przewoźników.

- Ale w moim przekonaniu, to nie luka pokoleniowa jest problemem, lecz obecny system, dopuszczający łamanie podstawowych przepisów o pracy – podkreśla Leszek Miętek.