Związkowcy jadą do Warszawy

W środę 9 czerwca przez centrum Warszawy przejdzie manifestacja pracowników sektora energetyczno-górniczego, zrzeszonych w 16 organizacjach związkowych. Demonstranci będą protestować przeciwko łamaniu przez rząd zasad współpracy ze stroną związkową, restrukturyzacjom poszczególnych zakładów pracy oraz łamaniu praw pracowniczych.

W środę 9 czerwca przez centrum Warszawy przejdzie manifestacja pracowników sektora energetyczno-górniczego (fot. PTWP)

Protestujący oczekują od rządu m.in. szczegółów na temat planu wydzielenia ze spółek energetycznych zakładów opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) oraz podjęcia konkretnych działań, zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy w miejsce utraconych na skutek transformacji energetycznej.

- Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że tzw. zielona transformacja będzie sprawiedliwa i że nie będzie powtórki z lat 90., kiedy zamykano zakłady pracy, a tysiące pracowników z dnia na dzień znalazło się na bruku - wyjaśnia szef OPZZ Andrzej Radzikowski. - Już w maju ubiegłego roku apelowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego o rozmowy na temat przekształceń w górnictwie i energetyce. Niestety rząd nie podjął tej inicjatywy, a rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczął dopiero po strajkach górników Polskiej Grupy Górniczej. Rozmowy ograniczyły się głównie do tej spółki i do wydobycia węgla kamiennego, pomijając zupełnie kwestię węgla brunatnego i energetyki. Tymczasem wypowiadane są zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

OPZZ zwraca uwagę, że likwidacja miejsc pracy w tym sektorze już się rozpoczęła, a wbrew wcześniejszym zapewnieniom pracownicy nie otrzymali ofert pracy.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy zawiązał się 11 maja. Tworzą go organizacje związkowe z kopalni węgla brunatnego i związanych z nimi elektrowni i ciepłowni. Inicjatorami powołania Komitetu była Federacja ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego (w tym MZZ „Odkrywka" KWB Bełchatów) i ZZ „Kontra" - organizacje członkowskie OPZZ. W skład Komitetu weszło również Zrzeszenie ZZ Energetyków, wchodzące w skład organizacji zrzeszonych w OPZZ.

