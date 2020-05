Związkowcy chcą zapobiec wzrostowi nierówności. Mają propozycję dla rządu

Jak podkreślają związkowcy ze Związkowej Alternatywy, nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy państwo przekazuje przedsiębiorstwom środki pomocowe, pracownicy mają obniżane pensje, a zarazem prezesi zarabiają dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie.

- Nie zgadzamy się, by zarządy firm otrzymywały gigantyczne wynagrodzenia, a znaczna część pracowników miała pensje oscylujące wokół płacy minimalnej - czytamy w komunikacie Związkowej Alternatywy.

By zapobiec wzrostowi nierówności, związkowcy proponują wprowadzenie zasady, zgodnie z którą dochody najlepiej opłacanego menedżera danej firmy nie mogłyby przekraczać sześciokrotności zarobków najgorzej zarabiającego pracownika. Przy czym należałoby wprowadzić takie obostrzenia, aby zarobki kadry zarządzającej obejmowały wszelkie premie, nagrody i inne dodatki.

- Gdyby więc najniżej opłacany pracownik zarabiał miesięcznie 3 tys. zł, to prezes mógłby otrzymywać maksimum 18 tys. zł. Chcąc podwyższyć swoją pensję do 30 tys. zł, prezes musiałby zwiększyć minimalne wynagrodzenie w firmie do 5 tys. zł. Gdyby sytuacja firmy była trudna, tak jak to obecnie ma miejsce w wielu przedsiębiorstwach, i prezes chciałby obniżyć pensje pracownikom, musiałby obniżyć honorarium również dla siebie - wyjaśnia Związkowa Alternatywa.