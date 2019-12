Związkowcy chcą spotkania z szefostwem PSA. Obawiają się o miejsca pracy

Chcący spotkania to Brytyjczycy ze związku Unite. Są zaniepokojeni tym, co czeka pracujących dla PSA w fabrykach Vauxhalla, kiedy dojdzie do potężnej fuzji. Nie przekonały ich już poczynione zapewnienia. Nadal obawiają się możliwości redukcji etatów. Obawiają się też, że nowo powstały podmiot będzie ograniczał inwestycje w Wielkiej Brytanii i tym samym zmniejszy zapotrzebowanie na pracowników.

Jak podaje BBC, związkowcy chcą "załagodzenia ich niepokoju" przez kierownictwo. Jak przekonywał jeden z pracowników związkowych do spotkania musi dojść. W jego opinii zapotrzebowanie na samochody w Wielkiej Brytanii uzasadnia podtrzymanie produkcji. Niepokoje związkowców dotyczą fabryk w Ellesmere Port i w Luton. Suma zatrudnionych tam osób to 3000 pracowników.

Jak pisze The Times, połączony nowy podmiot będzie zatrudniał 400 000 osób. Będzie generował 170 miliardów euro zysków ze sprzedaży. To szacunek bazujący na danych obu łączących się koncernów z 2018 r. Jak przekonuje PSA połączenie się firm motoryzacyjnych pozwoli na potężne oszczędności.

PSA i Fiat Chrysler przekonywały w informacji prasowej, że nie ma planów zamykania fabryk. Gdy poinformowano o negocjacjach i bliskiej fuzji wcześniej w tym roku spekulowano że właśnie Vauxhall będzie restrukturyzowany.

