Związkowcy Amazona piszą do Jeffa Bezosa. "Traktują nas jak roboty"

W nocy z 17 na 18 maja w centrum logistycznym Amazon pod Poznaniem zmarła jedna z pracownic.



Sprawę wyjaśnia Inspekcja Pracy. Amazon złożył kondolencje rodzinie zmarłej i zapewnia o udzieleniu wsparcia współpracownikom kobiety.

Zaś związkowcy z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza wysłali do Jeffa Bezosa list. Żądają, aby spółka zadbała o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Wtedy - jak zaznaczają - może dałoby się uniknąć śmierci kobiety.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu wysłanym do mediów przez Inicjatywę Pracowniczą, zmarła kobieta pracowała głównie na wieży zwanej Pick Tower. W 2017 roku biegły sądowy z zakresu BHP odwiedził tę samą wieżę – i wykrył wiele nieprawidłowości. Ekspert zauważył, że pracodawca w ogóle nie dostosowuje warunków pracy do możliwości pracownika. Nie uwzględnia się możliwości fizycznych 20 czy 50-latka.

Biegły dowodził też, czas pracy na wieży powinien być krótszy, a przerwy – częstsze. Według eksperta organizowanie BHP w Amazon „nie spełnia nawet wymogów ogólnych” i może powodować urazy psychiczne i fizyczne. Inne błędy Amazona to np. brak oświetlenia dziennego, zbyt mała ilość i zbyt duże odległości do toalet, zbyt mała ilość miejsc do odpoczynku.

Związkowcy zaznaczają, że trzy lata po kontroli nie zmieniło się zgoła nic, a grzechy firmy można wymieniać długo. Pracownicy dostają z automatu kary, jeśli nie wyrobią 100 procent normy. Przerwy w pracy są zbyt krótkie. W trakcie pracy podczas 10h zmiany trudno jest usiąść chociaż na chwilę. Do niedawna na halach nie było krzeseł do odpoczynku. Dopiero interwencja związku zmusiła pracodawcę do ich wprowadzenia, ale jest za mało a większość pracowników boi się z nich korzystać.

- Spółka traktuje nas jak roboty. Automatyzuje nasze ruchy, organizuje naszą pracę w sposób jak najbardziej rutynowy i monotonny, kontroluje i oblicza wszystkie nasze czynności, ustala z góry tempo pracy, nie uwzględnia tego, że pracownicy są w różnych stanie zdrowia, w różnym wieku, mają różną płeć, inne potrzeby i zmienia się ich kondycja psycho-fizyczna - podkreśla Krzysztof Jackowski z komisji Inicjatywy Pracowniczej przy Amazon.

fot. Grupa PTWP/Katarzyna Domagała-Szymonek Jak dodaje, być może do tragedii, która wydarzyła się w magazynie Amazon, bynie doszło, gdyby spółka zaczęła w końcu poważnie traktować pracowników i głos strony społecznej. - Ignorancję jaką Amazon wykazuje w stosunku do zdrowia pracowników obrazuje polityka dotycząca maseczek. Na początku pandemii ich zakładanie było zabronione ze względu na zakaz zakrywania twarzy. Oba związki zawodowe domagały się wtedy zniesienia zakazu i umożliwienie ich noszenia na zasadzie dobrowolności. Tak było przez jakiś czas. Ostatecznie spółka wprowadziła rygorystyczny obowiązek zakrywania nosa i ust. Jednocześnie spośród szeregowych pracowników, niespecjalizujących się w przepisach BHP, rekrutowano dodatkowe służby porządkowe dyscyplinujące innych i spisujące dane tych, którzy np. chwilowo spuścili maskę z nosa. Mimo, iż rozporządzenie Rady Ministrów przewidziało wyjątki od noszenia maski i nie wprowadziło obowiązku noszenia ich we wszystkich zakładach pracy, Amazon tych wyjątków nie przewidział. Obowiązek dotyczył wszystkich, bez względu na stan zdrowia - wskazują związki. Związek informuje też, że w czasie pandemii Amazon zrealizował część żądań związków. Zawieszono cotygodniowe oceny norm, wydłużono przerwy. - Co ciekawe, bez ocen pracowniczych magazyn w Poznaniu wciąż wykonuje 100 procent normy - dodaje. Kolejny problem, na jaki zwracają uwagę związkowcy, to masowe zatrudnianie pracowników na tzw. umowy śmieciowe. Jak podają, 70 procent załogi zatrudniona jest w ten sposób. - Coraz więcej magazynów zatrudnia przez agencję pracy tymczasowej. Kontrakty skróciły się z miesiąca do dwóch tygodni! Pracownicy na śmieciowych umowach, którzy źle się poczują, nie pójdą do lekarza w obawie o utratę pracy. Nawet pracownicy na umowach czasowych ryzykują, że przez zwolnienie lekarskie ich umowa nie zostanie przedłużona - alarmują. Inicjatywa Pracownicza żąda od spółki, aby podobnie jak w Niemczech, zapewniła wszystkim pracownikom, przedłużenie umów w okresie, bez względu na normę i zwolnienia chorobowe. 30 kwietnia razem ze związkowcami z Niemiec, Francji, Hiszpanii, USA i Słowacji wysłali list do Jeffa Bezosa domagając się, aby spółka organizowała pracę dbając o zdrowie pracowników przez cały rok, nie tylko w czasie pandemii. - OZZ Inicjatywa Pracownicza nie ustanie w działaniach na rzecz tego, aby takie tragedie nie miały miejsca – zapewnia Krzysztof Dąbrowski z komisji Inicjatywy Pracowniczej przy Amazon. O ustosunkowanie się do stawianych przez związek zarzutów poprosiliśmy polski oddział Amazona. Czekamy na odpowiedź. Jeff Bezos to amerykański miliarder, założyciel giganta e-handlu. W czasie pandemii jego majątek zwiększył się do 138,5 mld dolarów. Amazon jest drugim co do wielkości pracodawcą na świecie. Firma zatrudnia w sumie 800 tys. osób. W Polsce Amazon obecny jest od 2014 roku. Otworzył osiem Centrów Logistyki – w Poznaniu, Kołbaskowie, Sosnowcu, Gliwicach, Pawlikowicach, Okmianach oraz dwa we Wrocławiu. Kolejna inwestycja, centrum logistyki w Łodzi jest w trakcie realizacji. Działa też biuro korporacyjne, oddział Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Dotychczas firma wygenerowała w naszym kraju inwestycje o wartości ponad 14 mld zł i stworzyła ponad 16 000 stałych miejsc pracy.

