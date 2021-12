Związkowa Alternatywa donosi na ZUS do prokuratury

Zarząd Związkowej Alternatywy działającej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożył do prokuratury zawiadomienie „o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia zabronionych czynów karalnych przez pracodawcę".

Jak informuje ZA, w piśmie do prokuratury związkowcy wskazali na łamanie przez ZUS art. 35 ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z zapisami artykułu, „kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

- Związek wskazuje też na łamanie art. 18 (3) Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na przynależność związkową. Wreszcie nasz związek w ZUS przywołuje art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgodnie z którym kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności - czytamy w informacji przesłanej przez związkowców.

Jak podkreślają związkowcy, ZUS bezprawnie odmawia prowadzenia rozmów dotyczących sporu zbiorowego ze związkiem.

- Związkowa Alternatywa w ZUS nie jest zapraszana jako strona do zawierania porozumień, a także do wydawania opinii w sprawach ważnych dla pracowników. Związek jest też dyskryminowany chociażby przez brak informacji o istnieniu związku na stronie ZUS (pomimo wielokrotnych próśb o dopisanie takiej informacji - w międzyczasie inny związek został na stronę dopisany). Przewodnicząca naszego związku w ZUS, Ilona Garczyńska nie otrzymała adresu mailowego ani swojego, ani związkowego. Inne związki i ich liderzy taki dostęp otrzymały. Ponadto ZUS do wszystkich pracowników wysyła nieprawdziwe informacje jakoby Związkowa Alternatywa w ZUS nie spełniła wymogów formalnych, a maile pisane są w taki sposób aby ZZ ZA w ZUS zdyskredytować oraz ośmieszyć. Jednocześnie nie daje związkowi możliwości obrony ani podania prawdziwych informacji - tłumaczą przedstawiciele Związkowej Alternatywy.

Związkowcy podkreślają, że poprzez brak dostępu do maila wewnętrznego nie docierają do nich informacje na temat spotkań z pracodawcą.

- Wreszcie nasz związek nie jest informowany o zamiarze zwolnienia pracowników, co miało niedawno miejsce w stosunku do jego członka. Zwolniony pracownik zgłosi sprawę do sądu pracy, ale pracodawca w sposób oczywisty nie dopełnia obowiązku informowania naszego związku o zamiarze zwalniania pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomimo wielokrotnych apeli o zmianę podejścia, bezprawnie utrudnia prowadzenie działalności związkowej. Jego władze przekraczają swoje uprawnienia, nie dopełniają obowiązków, składają nieprawdziwe oświadczenia, wypowiadają umowy o pracę z rażącym naruszeniem prawa. Dlatego nasi związkowcy uznali, że przedstawiciele władz ZUS powinni ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania antyzwiązkowe - czytamy.

W przesłanym naszej redakcji oficjalnym stanowisku rzecznik prasowy ZUS podkreśla, że instytucja prowadzi intensywny dialog ze związkami zawodowymi.

- Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami strony społecznej. Jednak z zaproszeń nie korzystała przewodnicząca Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS. Trudno zatem w tej sytuacji mówić o chęci dialogu i dobrej powoli ze strony związku - wyjaśnia Paweł Żebrowski. - Ponadto pomimo gotowości ze strony ZUS do kontynuowania rozmów oraz zobowiązania się przewodniczącej Związku do wykazania prawidłowego pod względem formalnoprawnym umocowania do reprezentowania tej organizacji związkowej, a także pomimo upływu kolejnych tygodni, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS nie przedstawił kompletu informacji i dokumentów niezbędnych zarówno do prowadzenia rozmów w ramach dialogu społecznego, jak i w ramach sporu zbiorowego. ZUS jako odpowiedzialny pracodawca nie może zasiąść do rozmów ze związkiem, który nie ma odpowiedniego umocowania. W tej sytuacji nie są prowadzone kolejne rozmowy w ramach etapu rokowań ze Związkiem Zawodowym Związkowa Alternatywa w ZUS. Po wykazaniu właściwego umocowania możliwy będzie powrót do rozmów w trybie rokowań.