Związki zawodowe w Amazonie domagają się zamknięcia magazynów

Jest podejrzenie wystąpienia koronawirusa u jednej z pracownic wrocławskiego magazynu Amazona, przekazuje na swoim profilu społecznościowym Solidarność Amazon. Pracownicy podróżujący autobusem zmiany nocnej trasy Legnica, który wiózł pracowników do magazynu, zostali poinformowali przez inspekcję sanitarną, że mają pozostać w domach.

Tymczasem w poniedziałek oba działające na terenie koncernu związki zawodowe - NSZZ Solidarność i Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza - złożyły do zarządów firm oraz do wojewodów w pięciu województwach pisma, w których stanowczo domagają się zamknięcia magazynów.

W piśmie czytamy:

"Jako pracownicy Amazon jesteśmy zaniepokojeni obecnym brakiem procedur ochronnych w zakładach. Ograniczone zmiany w organizacji pracy to za mało, potrzebna jest wszechstronna strategia, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników firmy oraz reszty społeczeństwa. Jej elementem musi być zamknięcie magazynów w przypadku rosnącej ilości zachorowań do czasu zakończenia pandemii oraz zwiększenie ilości płatnego urlopu, przyznawanego w momencie utrzymywania produkcji w zakładach. Wprowadzanie fikcyjnych środków ochronnych i udawanie, że jesteśmy bezpieczni nas nie obroni".

- W każdym magazynie pracuje kilka tysięcy osób dojeżdżających autobusami z odległych miejscowości nawet po 2 godziny. Nie ma możliwości, by zachować tam podstawowe zasady bezpieczeństwa - mówi Roman Lupiński z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza i dodaje: - To skandal, że w momencie kiedy zamykają się nawet fabryki motoryzacyjne, kiedy wszystkie autorytety i władze apelują o nie tworzenie skupisk ludzkich, my pracujemy na podwójnych obrotach.

- Zwiększa się sprzedaż internetowa, z uwagi na lęk przed wychodzeniem do sklepu. - W całej Europie w magazynach jest tyle pracy, co przed świętami - mówi Lupiński. W dodatku firma na swoich stronach internetowych cały czas prowadzi akcję rekrutacyjną.

Inicjatywa Pracownicza zamieściła film z kantyny, gdzie wydawane jest jedzenie.

Podobne protesty pracownicze mają miejsce w magazynach firmy we Włoszech i Hiszpanii. W każdym z tych krajów stwierdzono już po dwa przypadki zakażenia pracowników magazynowych. Poprosiliśmy o stanowisko dział prasowy Amazon Polska. Czekamy na odpowiedź. W zamieszczonych do tej pory w mediach światowych i polskich informacjach firma stoi na stanowisku, że stosuje się do zaleceń sanitarnych (m.in. częstszego mycia rąk), ale nie zamierza zamykać magazynów. Amazon działa w Polsce od 2014 r. i zatrudnia ponad 16 000 osób w 7 Centrach Logistyki E-Commerce: w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach koło Łodzi i Okmianach koło Bolesławca, w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddziale Amazon Web Services w Warszawie.