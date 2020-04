Związki zawodowe i Dino na torze kolizyjnym

Związkowcy piszą: "Stosowany w firmie program nie pozwala planować nadgodzin, a pracodawca i tak to robi obchodząc prawo i system, każąc kierownikom w systemie wpisywać czas pracy 8-mio godzinny, ale już w liście obecności faktycznie przepracowane godziny bo i tak z góry wie, że liczba etatów na markecie nie pozwala na ułożenie grafiku zgodnie z kodeksem pracy i wydłużenie czasu pracy marketów do 24.00". Związkowcy apelują więc o zatrudnienie dodatkowych pracowników lub wycofanie się z wydłużonego czasu pracy. W innym wypadku zamierzają zawiadomić inspekcję pracy, by skontrolowała planowanie nadgodzin w sieci Dino.

Kolejnym punktem zapalnym były maseczki. Związkowcy w piśmie do pracodawcy pytają: "Dlaczego informuje się pracowników marketów iż maja obsługiwać klientów bez maseczek. Kładąc przy tym nacisk ,że nie wolno zwracać klientom uwagi w przypadku braku maseczki. Pracownicy powołują się na kodeks pracy wskazując na obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uważamy że w przypadku Dino Polska S.A nie zapewnia ani bezpiecznych ani higienicznych warunków pracy" - napisano w piśmie NSZZ Solidarność Dino Polska.

