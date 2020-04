Związki zawodowe chcą Pracowniczej Tarczy Antykryzysowej. Nie wykluczają strajku generalnego

Sygnatariusze apelu o Pracowniczą Tarczę Antykryzysową domagają się zmiany polityki państwowej wobec kryzysu ekonomicznego wywołanego epidemią koronawirusa i nawołują inne związki zawodowe do wspólnych działań, w tym do strajku generalnego.

Przedstawiciele OZZ Inicjatywa Pracownicza wzywają do blokowania przez związki wszelkich prób wydłużania okresów rozliczeniowych, obniżania wynagrodzeń i zwolnień grupowych.

Związkowcy postulują ponadto podniesienie wysokości minimalnej emerytury, wzrost wysokości zasiłków dla bezrobotnych, a także zamrożenie czynszów i opłat za mieszkanie oraz wstrzymanie eksmisji.

- Tak zwana „Tarcza 2.0" wprowadza szereg przepisów, których celem jest ochrona interesów wielkich firm i ograniczenie praw pracowników i pracownic. Rząd próbuje zrzucić koszty kryzysu na grupy, które już teraz są w najtrudniejszej sytuacji. Osoby, które nie mogą zostać w domu i chronić się przed zakażeniem to m.in. pracownice i pracownicy ochrony zdrowia, sklepów czy fabryk. Większość z nich zarabia najniższe możliwe stawki i pracuje na umowach śmieciowych – mówi Jakub Grzegorczyk z Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej.

- Związki zawodowe muszą działać wspólnie i ostro przeciwstawić się obniżkom płac i zwolnieniom. To co zrobimy, dziś ukształtuje losy pracowników i pracownic na następne lata. Wszyscy pamiętamy, że obecnie funkcjonujące przepisy antypracownicze, wprowadzone po kryzysie ekonomicznym 2008 roku miały być czasowe... 12 lat później wciąż nie zostały zniesione. Jako związki zawodowe mamy w rękach narzędzia walki: musimy wszczynać spory zbiorowe, a w razie potrzeby doprowadzić do strajku generalnego - dodaje Marta Rozmysłowicz z Komisji Międzyzakładowej przy Amazon Fulfillment Poland, pełniąca także obowiązki Koordynatorki ds. Organizacyjnych w Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej.

Swoje postulaty sygnatariusze apelu zawarli w 13 postulatach, tworzących – jak to określili - pracowniczą tarczę antykryzysową. Oto ich lista:

1. Skrócenie dnia pracy do siedmiu godzin bez obniżenia płac w celu ograniczenia bezrobocia.

2. Stałe umowy na czas nieokreślony dla wszystkich zatrudnionych.

3. Wprowadzenie wysokości płac zgodnie z regułą 3:1 tzn. najwyższa płaca w przedsiębiorstwie nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej. Według związkowców rozwiązanie to pozwala na dokonanie oszczędności w funduszu płac.

4. Uproszczenie procedury sporu zbiorowego (tj. uproszczenie fazy rokowań i zniesienie obowiązku przeprowadzenia referendum strajkowego).

5. Umożliwienie związkom zawodowym udziału w firmowych „sztabach kryzysowych", w których ustalane są procedury dotyczące bezpieczeństwa pracowników i organizacji pracy w czasie kryzysu, takich jak obecna epidemia.



7. Wprowadzenie regularnej dezynfekcji zakładów. Dezynfekcja zakładów powinna się odbywać, kiedy pracowników nie ma na miejscu, a je czas być przystosowany do ilości osób zatrudnionych i wielkości zakładu. Za ten okres pracownicy powinni otrzymywać w pełni płatne postojowe. Całkowita dezynfekcja zakładu powinna mieć miejsce po każdym przypadku zarażenia koronawirusem.

8. Wzrost wysokości zasiłków dla bezrobotnych, wydłużenie okresu ich wypłacania i powszechne prawo do otrzymywania takiego zasiłku dla wszystkich bezrobotnych.

9. Powszechne prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i bezpłatnych świadczeń z systemu ochrony zdrowia.

10. Ochrona emerytur i podniesienie wysokości minimalnej emerytury.

11. Zamrożenie czynszów i opłat za mieszkanie, wstrzymanie eksmisji.

12. Przyznanie finansowaniu publicznej ochrony zdrowia priorytetu po stronie wydatków państwa.

- Obecny kryzys daje szansę na zmianę priorytetów gospodarczych. Zamiast coraz większych zysków dla najbogatszych żądamy dobrobytu dla wszystkich – pisze na swojej stronie internetowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wzywa ona do blokowania przez związki wszelkich prób wydłużania okresów rozliczeniowych, obniżania wynagrodzeń i zwolnień grupowych. - Naszą odpowiedzią na te działania pracodawców powinno być wszczynanie sporów zbiorowych w celu zachowania stanu zatrudnienia i poziomu płac – piszą związkowcy. Postulują też tworzenie międzyzwiązkowych sztabów antykryzysowych na poziomie zakładów, branż i sektorów, o charakterze lokalnym i regionalnym. - W obliczu obecnych ataków na elementarne zdobycze społeczne związki powinny zacząć przygotowywać się do podjęcia działań protestacyjnych włącznie ze strajkiem generalnym. Władze łamiąc prawo i konstytucję, przestały nas reprezentować. Biznes interesuje jedynie zysk zagarniany przez garstkę właścicieli firm. W sytuacji kryzysu to związki zawodowe powinny wziąć odpowiedzialność za kraj – stwierdzają przedstawiciele OZZ Inicjatywa Pracownicza.