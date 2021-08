Związki nie pozostawiają złudzeń. Szykują się gigantyczne protesty

20 organizacji branżowych i regionalnych OPZZ wystosowało list do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się 12-proc. podwyżek dla pracowników strefy budżetowej. „Jeżeli nas nie szanujecie, miejcie odwagę to przyznać!” – piszą. Zapowiadają też ogólnopolskie protesty we wrześniu.

Autor: KDS

• 20 sie 2021 19:00





Jedna z manifestacji pod szyldem związkowym OPZZ (fot. ilustracyjne: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

Związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych sprzeciwiają się planowanemu przez rząd zamrożeniu płac blisko 600-tysięcznej rzeszy pracowników sfery budżetowej.

Domagają się też dla nich 12-proc. podwyżek. Jeśli rząd nie spełni ich postulatu, a nic nie wskazuje na to, by miało się to stać, we wrześniu wyjdą na ulice.

Jednoznacznie za organizacją protestów we wrześniu opowiedzieli się związkowcy z OPZZ, pracujący w sferze budżetowej.

– Uważamy, że potrzeba zdecydowanej i skoordynowanej akcji – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. – Jesteśmy po rozmowach z przewodniczącą Forum Związków Zawodowych, która deklaruje gotowość do wspólnych akcji protestacyjnych we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, że do naszych działań przyłączy się również „Solidarność” – dodaje.

Członkowie OPZZ sprzeciwiają się planowanemu przez rząd zamrożeniu płac blisko 600-tysięcznej rzeszy pracowników sfery budżetowej: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów, urzędników i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować.

Szef OPZZ przypomina, że w minionym tygodniu trzy centrale związkowe wydały wspólne stanowisko, w którym wyraziły oburzenie podwyżkami dla wyższych urzędników państwowych przy zamrożeniu płac dla zwykłych pracowników. Po zmianach parlamentarzyści będą zarabiali o 60 proc. więcej. Premier i marszałkowie będą otrzymywali 20 tys. złotych wynagrodzenia, a posłowie ok. 12 tys. złotych. Wiceministrowie będą zarabiali o ok. 6 tys. złotych więcej.

– Z tego można domniemywać, że pozostałe dwie organizacje wyrażają gotowość do wspólnego działania – tłumaczy.

12 proc. podwyżki

Warto przypomnieć, że w połowie maja Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ "Solidarność" we wspólnym stanowisku proponowały, by wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły o co najmniej 12 proc.

Związkowcy podkreślili, że w wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnej płacy jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a firmy prywatne coraz częściej zatrudniają pracowników z sektora publicznego, oferując im wyższe płace. - Niezbędne jest zagwarantowanie pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń i ich coroczny wzrost. Jest to tym ważniejsze, że w ramach tzw. tarcz antykryzysowych nałożono na nich nowe obowiązki, ale nie zapewniono im wyższego wynagrodzenia - wskazywali kilka tygodni temu. Wspólny list do premiera Teraz organizacje członkowskie i struktury regionalne OPZZ wykonały kolejny krok. Zaadresowały do premiera oficjalny komunikat, w którym protestują przeciwko przyjętemu przez rząd zamrożeniu wynagrodzeń. „Pracownice i pracownicy budżetówki od lat są pomijani przy podwyżkach. Pandemia koronawirusa stała się dodatkowym pretekstem do obcięcia im nagród, a nawet zmniejszenia funduszu wynagrodzeń. Tymczasem konieczność wdrażania w życie kolejnych tarcz antykryzysowych spowodowała, że mają coraz więcej pracy” - czytamy. Wyrazili w nim również swój sprzeciw wobec podnoszenia w takiej sytuacji płac politykom.



„Politycy i ekipy rządowe przychodzą i odchodzą. Wy zajmujecie się polityką, tworzycie prawo, ale to my wprowadzamy je w życie. Do pracy nie przywożą nas kierowcy w eleganckich limuzynach i nie czekają, kiedy pracujemy po godzinach. Nie urzędujemy w klimatyzowanych gabinetach, a od interesantów nie odgradzają nas płoty, biura przepustek i recepcjoniści. Wasze błędy bierzemy na siebie i prostujemy, na ile to tylko możliwe. To nie jest demagogia. To są fakty!” - napisali w liście do Mateusza Morawieckiego. Związkowcy podkreślają, że te 12 proc. to wielokrotnie mniej niż przyznała sobie klasa polityczna (od 40 do 60 proc.). „Cechami polityka powinny być przyzwoitość i szacunek dla obywateli. Jeżeli nas nie szanujecie, miejcie odwagę to przyznać. Nie będziemy palić opon przed urzędem Pana Premiera, ale znajdziemy zgodne z prawem sposoby, aby przypomnieć, że bez pracowników państwowej sfery polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować” - podsumowują. Oto sygnatariusze listu: 1. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski

2. Prezes ZNP Sławomir Broniarz

3. Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników ZUS Beata Wójcik

4. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP Piotr Domański

5. Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP Bożena Mania

6. Przewodnicząca OZZPFOT przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu Lucyna Krzyżańska

7. Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Wiesława Janczak

8. Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego Monika Bocian

9. Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego Elżbieta Drogosz

10. Przewodnicząca Związków Zawodowych Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska

11. Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Fizjoterapii przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Karolina Kucharczyk

12. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników „Porozumienie 2014” w Polsce Ewa Szulc

13. Przewodniczący OZZPFOT przy SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie Marta Barcz

14. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba

15. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Karpackiego Jerzy Rokicki-Kielar

16. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego Marek Błaszczyk

17. Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP HOP Marian Nowakowski

18. Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej Liliana Białach

19. Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP Elżbieta Aleksandrowicz

20. Zastępczyni Przewodniczącego ZOZ Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego przy Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi Aneta Defińska

