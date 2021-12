Związek zawiadamia prokuraturę. ZUS odpowiada

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS nie przedstawił kompletu informacji i dokumentów niezbędnych zarówno do prowadzenia rozmów w ramach dialogu społecznego jak i w ramach sporu zbiorowego - komentuje wczorajszą informację o złożeniu zawiadomienia do prokuratury rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Rzecznik prasowy ZUS zaznacza, że firma prowadzi intensywny dialog ze związkami zawodowymi.

Przypominamy. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa poinformował (27 grudnia) o złożeniu do prokuratury zawiadomienia „o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia zabronionych czynów karalnych przez pracodawcę".

Jak informuje ZA, w piśmie do prokuratury związkowcy wskazali na łamanie przez ZUS art. 35 ustawy o związkach zawodowych.

- Związek wskazuje też na łamanie art. 18 (3) Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na przynależność związkową. Wreszcie nasz związek w ZUS przywołuje art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgodnie z którym, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności - czytamy w informacji od związkowców.

W przesłanym redakcji oświadczeniu rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski zaznacza, że organizacja prowadzi intensywny dialog ze związkami zawodowymi.

- Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami strony społecznej. Jednak z zaproszeń nie korzystała przewodnicząca Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS. Trudno zatem w tej sytuacji mówić o chęci dialogu i dobrej powoli ze strony związku - komentuje rzecznik.

Jak zaznacza, działający w ZUS związek nie przedstawił wymaganej do prowadzenia rozmów dokumentacji.

- Ponadto pomimo gotowości ze strony ZUS do kontynuowania rozmów oraz zobowiązania się przewodniczącej Związku do wykazania prawidłowego pod względem formalnoprawnym umocowania do reprezentowania tej organizacji związkowej, a także pomimo upływu kolejnych tygodni, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS nie przedstawił kompletu informacji i dokumentów niezbędnych zarówno do prowadzenia rozmów w ramach dialogu społecznego, jak i w ramach sporu zbiorowego. ZUS jako odpowiedzialny pracodawca nie może zasiąść do rozmów ze związkiem, który nie ma odpowiedniego umocowania. W tej sytuacji nie są prowadzone kolejne rozmowy w ramach etapu rokowań ze Związkiem Zawodowym Związkowa Alternatywa w ZUS. Po wykazaniu właściwego umocowania możliwy będzie powrót do rozmów w trybie rokowań.

