Związek walczy o podwyżki, dłuższe przerwy i urlop. Inaczej nie będzie komu pracować

Wzrost płac o 20 proc., wydłużenie przerw w pracy o 15 minut w dzień i o 70 minut w nocy oraz zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 6 dni dla pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Takie postulaty znalazły się w piśmie skierowanym do Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ich autorami są związkowcy ze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Autor:KDS

• 18 wrz 2020 10:47





Czas, by ministerstwo zainteresowało się ciężką, odpowiedzialną pracą pracowników powiadamiania ratunkowego - komentują związkowcy. (fot.shutterstock.com)

REKLAMA

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Centrum Powiadamiania Ratunkowego zwrócił się do MSWiA z wnioskiem o pilną interwencję.

Zwraca uwagę na konieczność poprawy warunków pracy operatorów CPR. Apeluje m.in. o podwyżkę wynagrodzenia czy wydłużenie przerw w pracy.

Czas, by ministerstwo zainteresowało się ciężką, odpowiedzialną pracą pracowników powiadamiania ratunkowego - komentują związkowcy.

W liście do ministra Mariusza Kamińskiego możemy przeczytać, że operatorzy numeru alarmowego są na pierwszej linii walki z pandemią.

- W tych trudnych czasach oczywistym jest wzmocnienie i dofinansowanie systemów biorących udział w walce z nią. W tej sytuacji wstrzymywanie wypłacania czy zmniejszanie wysokości nagród kwartalnych, które od lat były nieodzowną częścią wynagrodzenia, jest krokiem w złym kierunku - alarmują związkowcy.

Jak dodają, przekłada się to na spadek morale załogi, a wielu doświadczonych operatorów mówi otwarcie o zmianie pracy. Przestrzegają też, że w obliczu drugiej fali zachorowań, System Powiadamiania Ratunkowego nie może sobie pozwolić na utratę doświadczonych pracowników. Tym bardziej, że od 2017 roku obsługują również numer alarmowy policji.

Jak piszą związkowcy, biorąc pod uwagę ogrom odpowiedzialności, przeciążenia pracą i stresu pracowników, apelują o podwyżkę miesięcznych wynagrodzeń o dodatkowe 20 proc. Wyższe pensje miałyby zachęcić do przyjmowania się do pracy nowych osób. A z tym jest problem.

Choćby na początku 2020 pisaliśmy, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej stale poszukuje operatorów numeru 112 w Radomiu. Po podwyżkach, które operatorzy otrzymali w 2019 r., wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2621 zł "na rękę" plus dodatki. Według dyspozytorów, którzy odbierają czasem po 200-300 telefonów na 12-godzinnej zmianie, to za mało, by skusić nowe osoby do podjęcia tak stresującej pracy.

Związkowcy apelują też o wydłużenie przerw w pracy tak, aby były one adekwatne do uciążliwości i stresogenności obowiązków służbowych. - Od wielu miesięcy pracodawca stara się wyegzekwować obowiązek odbierania jednego zgłoszenia za drugim, co jest szkodliwe zarówno dla zdrowia operatorów, jak i dla jakości ich pracy. W swojej pracy operatorzy często rozmawiają z osobami, które się znajdują w bardzo ciężkim stanie psychicznym i rozmowy z nimi są niezwykle trudne. W związku z tym proponujemy, by przerwa w godzinach pracy była wydłużona o dodatkowe 15 minut na zmianie dziennej oraz o dodatkowe 70 minut na zmianie nocnej. Dodatkowo postulujemy, aby operator miał możliwość skorzystania z krótkiej przerwy regeneracyjnej po każdym zgłoszeniu zasadnym. Z tych samych powodów apelujemy o wydłużenie urlopu wypoczynkowego dla operatorów powiadamiania ratunkowego o dodatkowe 6 dni - piszą związkowcy. Domagają się również włączenie reprezentacji pracowników CPR do tworzenia systemu oceniania. Ich zdaniem obecny jest zbudowany na niejasnych kryteriach i w dużej mierze uznaniowy. Chcą też interwencji ze strony państwa w sprawie tematu przyjmowanych zgłoszeń. W ich opinii nie powinny mieć one tylko charakter alarmowy. Czytaj więcej: Szef MSWiA do pracowników CPR: Wasza praca jest niezwykle doceniana - Na przykład Kierownictwo CPR we Wrocławiu często lekceważy charakter rozmów prowadzonych przez Operatorów i bierze pod uwagę tylko kryteria ilościowe (czas zgłoszenia, liczba połączeń). Operatorzy często są też wyzywani przez osoby, które się do nich zgłaszają. W takich sytuacjach powinien być wprowadzony system sankcji dla szczególnie agresywnych klientów - czytamy w liście do ministra. Wrocławski CPR podają też jako przykład przyjmowania niewłaściwych zgłoszeń. Jak piszą, kierownictwo CPR Wrocław wymaga od operatorów przyjmowania zgłoszeń o zaśnieżonych drogach, o ograniczaniu widzeń z dziećmi, o zwierzętach niemogących zejść z drzew lub innych obiektów, a także podawania numerów do schronisk dla zwierząt. - Wykonywanie tego typu, zadań dodatkowo obciąża i tak już przeciążonych pracą operatorów, pomimo tego, że nie mają one umocowania w Ustawie o Systemie Powiadamiania Ratunkowego - podsumowują przedstawiciele związku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.