Związek nie chce Czarnka w rządzie. "Jego kandydatura obraża wykładowców i nauczycieli"

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa protestuje przeciwko powołaniu na stanowisko ministra nauki i edukacji posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka.

Przyszły minister edukacji i nauki na sejmowych korytarzach jest nowicjuszem. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła startując z listy PiS w okręgu lubelskim. W latach 2015-2019 sprawował funkcję wojewody lubelskiego. W 2016 r. został członkiem zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy ówczesnym ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim.

Czarnek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i nauczycielem akademickim. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Wykłada w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; od 1 października będzie zatrudniony na stanowisku profesora KUL. Pracował także na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w kilku kancelariach adwokackich.

Jest jednym z najbardziej wyrazistych polityków partii rządzącej. Jest stanowczy i pewny sienie. Do tego nie ma hamulców przed wypowiadaniem swoich poglądów, nawet tych najbardziej kontrowersyjnych. Jest jednym z największych krytyków środowiska LGBT, przyznaje, że rolą kobiety jest rodzenie dzieci, jego zdaniem bezwzględny zakaz stosowania w stosunku do dzieci "klapsa wychowawczego" jest zły i ogranicza wolność rodziców.

Za tego typu poglądy opozycja nie zostawia na nim suchej nitki. On zaś w mediach przekonuje, że są to cytaty wyrwane z kontekstu.

Zaproponowanie go na stanowisko ministra edukacji i szkolnictwa wyższego krytycznie ocenia również związek zawodowy Związkowa Alternatywa, który apeluje o wycofanie jego kandydatury.

- Z oburzeniem przyjęliśmy nominację Przemysława Czarnka na ministra edukacji i szkolnictwa wyższego. W swojej dotychczasowej działalności politycznej Czarnek wielokrotnie używał mowy nienawiści, broniąc poglądów skrajnie homofobicznych i antyfeministycznych - pisze Piotr Szumlewicz, szef ZA. - Odbieranie człowieczeństwa osobom LGBT to nawiązywanie do najmroczniejszych ideologii w historii ludzkości, to otwarta zachęta do przemocy, to podejście, na które nie może być przyzwolenia w demokratycznym państwie prawa. Przypominamy, że zgodnie z art. 32. Konstytucji RP „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Ksenofobiczne wypowiedzi Czarnka jaskrawo przeczą tym zapisom Konstytucji. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną jest też bezpośrednio wpisany do Kodeksu pracy - dodaje.

Jego zdaniem trudno sobie wyobrazić, by osoba, która kwestionuje prawa człowieka i nawołuje do dyskryminacji, mogłaby sprawować bezpośredni nadzór nad oświatą i szkolnictwem wyższym.

- Zgłoszenie tej kandydatury przez koalicję rządzącą obraża wykładowców i nauczycieli, jest bezpośrednim zagrożeniem dla tysięcy uczniów i studentów. W tej sytuacji domagamy się wycofania kandydatury Przemysława Czarnka i żądamy zaproponowania innej osoby do objęcia resortu szkolnictwa. Jednocześnie apelujemy do środowisk nauczycielskich i akademickich o mobilizację przeciwko kandydaturze Czarnka. Zróbmy wszystko, aby obronić szkoły i uniwersytety przed nienawistną, homofobiczną ideologią - apeluje związek.