Związek chce większej ochrony. Apeluje o zmiany w Kodeksie pracy

Dodania do Kodeksu pracy zapisów, która zapewniłaby realną ochronę liderom związkowym i uspójniłyby przepisy dotyczące ochrony związkowej domagają się związkowcy ze związku Zawodowa Alternatywa.

Jak wskazuje Związkowa Alternatywa, obecnie zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może zwolnić z pracy chronionego działacza związkowego.

- Niestety w praktyce ten przepis jest fikcją, ponieważ gdy pracodawca zwalnia dyscyplinarnie chronionego związkowca, to zwolnienie jest ważne również wtedy, gdy organizacja związkowa nie wyraża zgody na wyrzucenie go z pracy. Szczególnie często ten proceder ma miejsce w spółkach skarbu państwa i instytucjach państwowych, gdzie polityczni nominaci wyrzucają niezależnych związkowców pod dowolnym pretekstem. Potem zazwyczaj przegrywają sprawy w sądzie, ale sprawy trwają latami, a odszkodowania płacą firmy, a nie prezesi - piszą Piotr Szumlewicz i Monika Żelazik z ZA.

Przypominają też, że działalność związków zawodowych jest wpisana w Konstytucję RP i stanowi jeden z fundamentów dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa. Związek proponuje wprowadzenie do Kodeksu pracy zmiany, która pozwoliłaby zapewnić związkowcom realną ochronę przed zwolnieniem.

Mowa o dodaniu § 4 i 5 w art. 52 Kodeksu Pracy w brzmieniu:

4. „W przypadku posiadania przez pracownika ustawowej ochrony przed zwolnieniem pracodawca po otrzymaniu negatywnej opinii od reprezentującej pracownika organizacji lub innego organu mającego przekazać stanowisko w sprawie zwolnienia może rozwiązać z nim umowę o pracę tylko poprzez uzyskanie od właściwego sądu pracy wyroku wyrażającego zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z chronionym pracownikiem";

5. „Pracodawca zwolniony jest z obowiązku wynikającego z zapisu § 4 tylko w przypadku wymienionym w § 1 pkt 2" (mowa w nim o popełnieniu przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem).

Związkowcy wyjaśniają, że zmiana ta chroniłaby ustawowo chronionych związkowców przed bezprawnym działaniem pracodawcy. Odciążyłaby również sądy pracy od przewlekłych postępowań sądowych, których jedynym celem jest opóźnienie wydania wyroku przez pozwanego pracodawcę.

- Warto pamiętać, że bardzo często działania pracodawców mają charakter zastraszający i chodzi w nich o zniszczenie niezależnych związków zawodowych na terenie zakładu pracy. Wprowadzenie proponowanej zmiany pozwoliłoby zapobiec bezprawnym i arbitralnym zwolnieniom, a w konsekwencji pozostawaniem działaczy związkowych bez środków do życia przez okres rozpatrywania sprawy. Dotkliwość bezprawnego zwolnienia w tym zakresie jest tym większa, że zwolnienie pracownika podlegającego ochronie w trybie art. 52 Kodeksu pracy stygmatyzuje go na rynku pracy i utrudnia zdobycie nowego zatrudnienia - wskazują pomysłodawcy zmiany.

Fot. PTWP

W ich opinii zmiana umacniałaby związki zawodowe, ale zarazem chroniłaby firmy przed koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań, które często mają miejsce w konsekwencji bezprawnych zwolnień chronionych przedstawicieli związków zawodowych. Zaznaczają, że to sprawa istotna nie tylko z perspektywy stosunków pracy w przedsiębiorstwie, ale też kondycji finansowej instytucji nadzorowanych przez państwo, ponieważ to właśnie w nich zdecydowanie najczęściej dochodzi do dyscyplinarnych zwolnień chronionych działaczy związkowych.

- Proponowana przez nas regulacja prawna nie ogranicza prawa pracodawcy do możliwości zwolnienia chronionych związkowców w przypadkach ciężkiego naruszenia przez nich podstawowych obowiązków pracowniczych, ale pozostawia decyzję uprzedniej ocenie sądu pracy. Dzięki tej zmianie to pracodawca musiałby kierować sprawę do sądu, a nie chroniony ustawowo związkowiec. Wdrożenie tego rozwiązania ułatwiłoby też tworzenie nowych związków zawodowych, dając ich założycielom realną ochronę - wyjaśniają.

Związkowiec do zwolnienia

Przypadków, gdy pracodawca chciał zwolnić szefa związków zawodowych jest sporo. Ostatnia z takich historii miała miejsce w Agorze. Pracę miał stracić Wojciech Orliński, szef działającego w Agorze i InfoRadiu związku NSZZ "Solidarność". Firma zwróciła się do związku o wydanie pozwolenia na wręczenie mu wypowiedzenia.

Powodem zwolnienia miało być m.in. nadużycie sprawowanej funkcji w związku zawodowym czy podważenie partnerstwa i dialogu społecznego, które miało przejawiać się rozsyłaniem w newsletterze negatywnych informacji na temat dyrektor ds. pracowniczych. Zdaniem Agory bezpodstawne było też straszenie pracowników grupowymi zwolnieniami, które miały mieć miejsce jesienią.

Jednak kilka dni później stronom udało się dojść do porozumienia. Zarząd Agory poinformował o wycofaniu wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie dyscyplinarne Wojciecha Orlińskiego.

Firma podkreśla w nim, że osiągnięte porozumienie jest wyrazem dobrej woli oraz potwierdzeniem chęci współpracy. - Wierzymy, że otworzy ono nowy rozdział we wzajemnych relacjach oraz pozwoli na otwartą i rzetelną komunikację - podsumowywała.

Następnie związek poinformował o zmianach. W spółce znikną klauzule o zakazie konkurencji w umowach z pracownikami.

- Zmiana dotyczy szeregowych pracowników. Klauzule zostaną utrzymane w przypadku stanowisk menedżerskich i kluczowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat było zaledwie kilka przypadków, gdy Agora egzekwowała zakaz konkurencji wobec pracowników - informowała Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze.

Dwa lata temu głośno było o sprawie zwolnionego z JYSK Tomasza Jamrozika, który należał do NSZZ "Solidarność". W obronie związkowca jego koledzy zorganizowali pikietę przed siedzibą firmy.

Powodem rozwiązania umowy o pracę było naruszenie przez Jamrozika podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na podawaniu nieprawdziwej i zawyżonej liczby członków Związku, co prowadziło do zwolnienia (w niewłaściwym wymiarze) z obowiązku wykonywania pracy przez działaczy Komisji Zakładowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (w ramach tzw. godzin związkowych).

- Pracownik naszym zdaniem dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pragniemy podkreślić, że JYSK nie toleruje nieuczciwych, nieetycznych i niezgodnych z przepisami prawa i wartościami JYSK zachowań. Każde rozwiązanie umowy może zostać zakwestionowane przez pracownika na drodze sądowej. W razie zainicjowania takiego postępowania przez niego jesteśmy solidnie przygotowani - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu JYSK, jakie firma przesłała redakcji PulsHR.pl.