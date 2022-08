ZUS pozywa kolejnego związkowca. "Próbował wprowadzić w błąd naszych klientów"

KDS

• 23 sie 2022 17:25





Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwał drugiego związkowca. Tym razem pozew otrzymał Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Wcześniej zwolniona dyscyplinarnie została Ilona Garczyńska, szefowa tej organizacji w ZUS. ZUS pozwał do sądu Piotra Szumlewicza ze Związkowej Alternatywy (fot. ZUS)

REKLAMA

We wtorek 23 sierpnia Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, poinformował, że ZUS pozwał go o naruszenie dóbr osobistych.

Wcześniej ZUS zwolnił dyscyplinarnie liderkę ZA w Zakładzie, Ilonę Garczyńską, a następnie pozwał ją za krytykę polityki pracodawcy.

Przewodniczący Związkowej Alternatywy wielokrotnie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na temat działalności i zarządzania ZUS - twierdzi rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski.

- W pozwie złożonym w sądzie cywilnym ZUS zarzuca mi, że jako dziennikarz i lider związkowy wielokrotnie mówiłem o zamordystycznych działaniach władz ZUS, o łamaniu praw pracowniczych, o dyskryminacji naszego związku, o fatalnym sposobie zarządzania przez prezes ZUS, Gertrudę Uścińską. Zdumienie może budzić fakt, że ZUS skarży się między innymi na to, że porównywałem Uścińską do Zbigniewa Ziobry i Stanisława Piotrowicza. Czyżby, zdaniem ZUS, były to obelgi? - komentuje sprawę Szumlewicz.

W jego opinii pozwanie go to kolejne represyjne, antyzwiązkowe działanie władz ZUS. Wcześniej ZUS zwolnił dyscyplinarnie liderkę ZA w Zakładzie Ilonę Garczyńską, a następnie pozwał ją za krytykę polityki pracodawcy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Szumlewicz podkreśla, że Związkowa Alternatywa nie da się zastraszyć i nie zaprzestanie swoich działań na rzecz praw pracowniczych w ZUS-ie.

- Uważamy, że prezes ZUS Gertruda Uścińska działa na szkodę ZUS i powinna zostać pozbawiona stanowiska. To wstyd, że prezes dużej państwowej instytucji brutalnie atakuje liderów związkowych zamiast dbać o partnerskie relacje z nimi. Jednocześnie trudno zaakceptować fakt, że swoją wojnę z niezależnymi związkami zawodowymi prezes ZUS finansuje z środków Zakładu, a nie ze swoich prywatnych pieniędzy - mówi Szumlewicz.

Działa na szkodę ZUS

ZUS poproszony o komentarz twierdzi, że przewodniczący ZA wielokrotnie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na temat działalności i zarządzania ZUS. - W ten sposób próbował wprowadzić w błąd opinię publiczną i klientów ZUS. Związkowiec mijał się z prawdą w przekazywanych informacjach na temat warunków pracy w ZUS, legalności przeprowadzenia ewentualnego strajku czy też wynagrodzeń. Tworzenie przez tę jedną organizację związkową fałszywego stanu zagrożenia, wywoływanie negatywnych emocji, próby manipulowania opinią publiczną jest nie do zaakceptowania. Działania związkowca mogły skutkować obniżeniem wiarygodności Zakładu, a także utratą zaufania wśród obywateli. W tej sytuacji ZUS nie miał innego wyjścia i podjął odpowiednie kroki - uważa rzecznik ZUS. Dodał też, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał odpowiednie zabezpieczenie w toczącym się postępowaniu. - Sąd zobowiązał do zamieszczenia w odpowiednich programach (wyemitowanych w internecie), w których występuje przewodniczący Związkowej Alternatywy, komunikatu o treści: "niniejsza audycja może zawierać informacje mogące naruszać dobra osobiste, w szczególności dobre imię ZUS. Twierdzenia wygłaszane w trakcie niniejszej audycji dotyczące Zakładu są przedmiotem sporu w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie" - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zobacz naszą najnowszą Moc opinii" o zmianach na rynku pracy

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU