ZUS nielegalnie zwolnił liderkę związku zawodowego

Z przesłanych przez Związkową Alternatywę informacji wynika, że kontroli poddano formalnoprawny aspekt rozwiązania umowy o pracę.

Kontrola wykazała, że pracodawca rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z Iloną Garczyńską bez zgody Związku Zawodowego ZA w ZUS, co jest niezgodne z przepisami.

"Pracodawca zgodnie z trybem art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych wystąpił do Zarządu ZZ o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy pracownika w trybie art. 52 k.p., lecz zgoda na dokonanie powyższej czynności nie została udzielona. Powyższe jest niezgodne z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy o związkach zawodowych, które stanowią, iż pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zaś w przypadku gdy właściwy organ związku zawodowego nie dokona wskazania, o którym powyżej (brak uchwały) ochrona przewidziana w art. 32 ust. 1 przysługuje - w 6 okresie do dokonania wskazania - odpowiednio przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej bądź przewodniczącemu komitetu założycielskiego" czytamy w piśmie przesłanym redakcji przez ZA.