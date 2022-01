ZUS bliski zapaści? Pracownicy nie są w stanie podołać obowiązkom

Polski Ład jest olbrzymim ciężarem dla osób zatrudnionych w ZUS. Jak informują związkowcy ze Związkowej Alternatywy, "system jest na granicy załamania i pracownicy nie są w stanie podołać nakładanym na nich obowiązkom".

Od 2022 roku ZUS przejął obsługę programu Rodzina 500+ (Fot. PAP/Przemysław Piątkowski)

Z informacji, jakie otrzymujemy od pracowników ZUS, system jest na granicy załamania i pracownicy nie są w stanie podołać nakładanym na nich obowiązkom - podkreśla Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

Zdaniem związkowców pracownicy mają zbyt dużo obowiązków i są przeciążeni pracą.

Związkowcy poruszają także kwestię wynagrodzeń. Jak zauważają, pomimo wzrostu zakresu obowiązków zarobki pracowników ZUS są bardzo niskie, a pracodawca nie przewiduje dodatkowych środków na pensje.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa (ZA) podkreśla, że Polski Ład jest olbrzymim ciężarem dla pracowników ZUS. Część przepisów związanych ze świadczeniami emerytalnymi i składkami zdrowotnymi jest niejasna, a wielu ekspertów ma wątpliwości, czy rozporządzenie przyjęte przez rząd kilka dni temu ma obowiązującą moc prawną.

Ponadto, jak zaznaczają związkowcy, pracownicy zatrudnieni w salach obsługi klienta i w Centrum Obsługi Telefonicznej są niewystarczająco przeszkoleni do odpowiedzi na zapytania klientów związane z rozwiązaniami zawartymi w Polskim Ładzie.

- Szkolenia są prowadzone tylko online, w formie prezentacji. Nie ma szczegółowych wyjaśnień ani przykładów i nie wiadomo, do kogo iść, aby poznać szczegóły. Na dodatek pracownicy często nie są w stanie brać w nich udziału, bo otrzymują w tym samym czasie inne obowiązki. Pracownicy obsługi klienta muszą w tym samym czasie obsługiwać klientów w urzędzie, e-wizyty, maile i infolinię. Część z nich jest zmuszana do nadgodzin. Inni poświęcają swój prywatny czas w domu, aby się doszkolić, za co się nie otrzymują dodatkowych wynagrodzeń - podkreślają Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa oraz Ilona Garczyńska, przewodnicząca Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Problemy z reżimem sanitarnym

Związkowcy tłumaczą też, że wiele jednostek ZUS jest przepełnionych, klienci są stłoczeni w sali, nie zachowują reżimu sanitarnego, nie noszą maseczek, nie zachowują odstępu. - Organizacja pracy jest fatalna i władze zakładu nie panują nad tym, co się dzieje. Na dodatek liczba oczekujących przekracza możliwości pracowników, których jest zdecydowanie za mało. Klienci zasypują telefony wszystkie jednostki, pytając nie tylko o Polski Ład, ale też choćby o dofinansowania do gazu - twierdzą Szumlewicz i Garczyńska. Rodzina 500+ Związkowcy przypominają też, że od 2022 roku ZUS przejął obsługę programu Rodzina 500+. - Prezes Uścińska deklarowała, że za jego funkcjonowanie będzie odpowiadać 50 osób, ale w praktyce pracują przy nim tysiące ludzi - dodaje ZA. Związkowcy poruszają także kwestię wynagrodzeń. Jak zauważają, pomimo wzrostu zakresu obowiązków zarobki pracowników ZUS są bardzo niskie, a pracodawca nie przewiduje dodatkowych środków na pensje. - W tej sytuacji apelujemy do rządu o natychmiastową interwencję. Zapaść ZUS już teraz uderza w pracowników Zakładu, a bez szybkich zmian wkrótce uderzy w całe społeczeństwo - oceniają Szumlewicz i Garczyńska. - Ze zdumieniem wysłuchaliśmy konferencji prasowej z udziałem prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertrudy Uścińskiej. Z jej słów wynikało, że w ZUS-ie nie ma żadnych problemów, a kolejne obszary działań przejmowane przez Zakład są wdrażane wzorcowo. Niestety fakty odbiegają od deklaracji pani prezes. Z informacji, jakie otrzymujemy od pracowników ZUS, system jest na granicy załamania i pracownicy nie są w stanie podołać nakładanym na nich obowiązkom - dodają związkowcy.

