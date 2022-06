"Złamaliście porozumienie z kontrolerami lotów". PAŻP nie podobają się postulaty związkowców

jk

• 20 cze 2022 14:28





Kontrolerzy lotów twierdzą, że PAŻP wycofuje się z podpisanego porozumienia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że odrzucono kilka postulatów związkowców. Spółka natomiast podkreśla, że rozmowy cały czas trwają, a rozejm nie został zerwany. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego zawarły wstępne porozumienie dotyczące zmian w regulaminach pracy i wynagrodzeń (Fot. Pixabay)

REKLAMA

- Niestety PAŻP wycofuje się z porozumień. Wakacji nie będzie – poinformowała money.pl Anna Garwolińska, pełnomocniczka Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej twierdzi, że rozmowy cały czas trwają. - PAŻP nie wycofuje się z porozumienia. Konsultacje trwają nadal, toczą się też spotkania wewnętrzne poświęcone m.in. Kodeksowi Etycznemu - mówi w rozmowie z money.pl rzeczniczka prasowa PAŻP Rusłana Krzemińska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kością niezgody miałoby być 6 postulatów. Jak ustalił "Puls Biznesu", chodzi m.in. o wyrównanie w 2025 r. pensji kontrolerów do wysokości inflacji z 2022 r. Problemem ma być również przeniesienie na inne stanowiska osób, którym kontrolerzy zarzucają łamanie obowiązujących w PAŻP procedur. Kolejnym odrzuconym punktem ma być wprowadzenie programu, który umożliwiłby przejście ze stanowiska kontrolera do innych zadań po ukończeniu 57. roku życia. Spór rzekomo toczy się także o system SPO, czyli jednoosobowej pracy na wieżach lotnisk.

- Pracownicy alarmują, że we Wrocławiu wróciły jednoosobowe stanowiska pracy kontrolerów lotów. Jeśli to prawda, to nie tylko złamaliście porozumienie z kontrolerami lotów, ale igracie z bezpieczeństwem - pisze na Twitterze poseł KO Dariusz Joński.

- Jeśli PAŻP wycofa się z podpisanego porozumienia z kontrolerami lotów, to oznacza ogromny chaos na polskich lotniskach i to w okresie wakacyjnym.

Czy nawet tego porozumienia z pracownikami nie byliście w stanie dotrzymać? - dodaje Joński.

Z informacji opublikowanych przez posła KO wynika, że trwa spotkanie PAŻP ze związkowcami. Przypomnijmy - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego zawarły wstępne porozumienie dotyczące zmian w regulaminach pracy i wynagrodzeń. Podpisane pod koniec kwietnia porozumienie kończyło trwające od kilku tygodni negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami ZZKRL. Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Ma ono obowiązywać do 10 lipca 2022 r. Do tego czasu strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU