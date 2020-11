Zarząd Agory dogadał się ze związkowcami. Zakaz konkurencji wśród szeregowych pracowników wycofany

W Agorze znikną klauzule o zakazie konkurencji w umowach z pracownikami. Jak informuje NSZZ "Solidarność", zarząd zobowiązał się wycofać je wszystkim szeregowym pracownikom do końca tego roku.

Autor:jk

• 3 lis 2020 14:51





Siedziba Agory przy ulicy Czerskiej w Warszawie (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak podaje NSZZ "Solidarność", z umów szeregowych pracowników Agory znikną klauzule o zakazie konkurencji.

Związkowcy informują, że klauzule te obejmują m.in. zakaz odejścia do innej firmy pod groźbą kary umownej, wyliczanej jako kilkumiesięczne zarobki.

W przypadku stanowisk menedżerskich i kluczowych zakaz konkurencji zostanie utrzymany.

Jak informuje NSZZ „Solidarność” działająca w Agorze i Inforadiu, w spółce Agora znikną klauzule o zakazie konkurencji w umowach z pracownikami.

- Te klauzule są już martwe. Podczas niedawnego spotkania z zarządem ten zobowiązał się wycofać je wszystkim szeregowym pracownikom do końca roku - co wreszcie powinno zakończyć spór, który prowadzimy od lat – czytamy na Facebooku „Solidarności”.

Czytaj też: Agora chce zwolnić szefa związku zawodowego

Informacje te potwierdziła w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze.

- Zmiana dotyczy szeregowych pracowników. Klauzule zostaną utrzymane w przypadku stanowisk menedżerskich i kluczowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat było zaledwie kilka przypadków, gdy Agora egzekwowała zakaz konkurencji wobec pracowników - zaznaczyła Nina Graboś.

Interwencja związkowców

Związkowcy informują, że klauzule te obejmują m.in. zakaz odejścia do innej firmy pod groźbą kary umownej, wyliczanej jako kilkumiesięczne zarobki.

- Ustawodawca przewidział takie klauzule jako wyjątek dla kadry kierowniczej i kluczowych specjalistów. W Agorze chodzi po prostu o to, żeby dziennikarz zarabiający np. 3500 brutto nie odszedł do konkurencji. To niezgodne z prawem, ale ludzie boją się procesu z korporacją. Dlatego dotąd jedni bali się odejść, a drudzy brali kredyty w banku, żeby się wykupić. Brali kredyt, żeby zmienić pracę! - piszą związkowcy na Facebooku.

„Solidarność” wsparła pracownika, który chciał zmienić pracę. Związkowcy namówili go, aby odmówił zapłacenia pięciocyfrowego wykupnego. W razie ewentualnego procesu zapewniono, że będzie mógł liczyć na pomoc prawną.

- Podczas pożegnalnej rozmowy (w której uczestniczył przedstawiciel związku), przełożony kilkakrotnie zadeklarował że będzie się domagać spłacenia tej sumy. Okazało się to jednak pustą pogrożką – zaznacza „Soldiarność”. - Czekaliśmy przez wiele miesięcy, czy zgodnie z tą zapowiedzią przyjdzie z Agory przedsądowe wezwanie do zapłaty. Nie przyszło. A teraz nawet jeśli przyjdzie, to będzie już zakładka do książki, bo 1 listopada wszystkie roszczenia Agory wobec tej osoby się przedawniły – dodają związkowcy. Umowa o zakazie konkurencji Jak zauważa specjalizująca się w prawie pracy i polityce społecznej dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS, Kodeks pracy przewiduje możliwość zawierania umów o zakazie konkurencji w trakcie, jak i po ustaniu stosunku pracy (w tym drugim przypadku określa się ją często jako klauzulą konkurencyjną). Zastrzega jednak, że zawarcie takiej umowy nie jest możliwe z każdym pracownikiem, a jedynie z takim, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, np. pracownikiem działu kadr, marketingu czy księgowym. Umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę. Pracownik zobowiązuje się w niej do tego, że przez określony czas po ustaniu stosunku pracy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczył pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, a pracodawca zobowiązuje się płacić mu za to odszkodowanie. Aby umowa o zakazie konkurencji była ważna, musi być sporządzona na piśmie. Określa się w niej zakres zakazu, okres jego obowiązywania, jak również odszkodowanie, jakie pracodawca powinien zapłacić pracownikowi za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Odszkodowanie nie może być niższe od 25 proc. wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.