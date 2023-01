Zaostrza się spór w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Górnicy chcą podwyżek

- W związku z brakiem realizacji żądań oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony Zarządu JSW S.A. Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przechodzą do następnego, etapu jakim są mediacje oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych - czytamy w cytowanym przez Solidarność stanowisku opublikowanym przez związkowców po zakończeniu rozmów.



Reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW( Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA) żądają 25-procentowego wzrostu stawek płacy zasadniczej dla pracowników Spółki od 1 stycznia 2023 roku. Jak przekonują, pozwala na to ubiegłoroczny wynik finansowy spółki.

Efekty rokowań zawarto w podpisanym 12 stycznia protokole rozbieżności.



- Strona społeczna podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii "Podniesienia stawek płac zasadniczych pracowników o 25 proc." od 01.01.2023 r. argumentując to osiągniętym wynikiem finansowym JSW SA za IX m-cy 2022 r. na poziomie 5,9 mld zł i przewidywanym wynikiem finansowym za 2022 r. na poziomie 7 -7,5 mld zł - czytamy w oświadczeniu.



Jeśli chodzi o postulat zgłoszony przez organizacje związkowe, "zarząd przyjął do wiadomości stanowisko strony społecznej i jest otwarty na prowadzenie rozmów w temacie wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.".

Kierownictwo JSW zaakceptowało propozycję związków zawodowych, by mediatorem w sporze zbiorowym został senator Wojciech Piecha (PiS). Spotkanie mediacyjne ma się odbyć 25 stycznia.



Ustalenia te nie wpływają na związkowe plany przeprowadzenia protestów – podkreśla górnicza Solidarność.

