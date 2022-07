Założyli "Solidarność". Chcą zawalczyć o podwyżki

jk

• 26 lip 2022 10:07





W firmie Minova Ekochem w Siemianowicach Śląskich działa „Solidarność”. Do związku należy już blisko jedna trzecia załogi spółki. Minova Ekochem w Siemianowicach Śląskich zatrudnia ok. 150 osób (Fot. PTWP)

REKLAMA

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", pracownicy firmy Minova Ekochem, która produkuje pianki dla górnictwa oraz kleje do kotew, zorganizowali się w związku zawodowym, by otworzyć sobie drogę do negocjacji płacowych.

- Wszyscy odczuwamy skutki inflacji. Coraz trudniej jest nam pospinać domowe budżety, a 3-procentowa podwyżka, którą dostaliśmy od pracodawcy na początku tego roku, już dawno została „wchłonięta” przez rosnące koszty utrzymania - mówi Kuba Wrobel, przewodniczący nowej organizacji związkowej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Pracownicy sanepidu założyli "Solidarność". Decyzję przyspieszyła pandemia

Jak zaznaczają związkowcy, indywidualne rozmowy na temat podwyżek nie przyniosły spodziewanych efektów. Fiaskiem zakończyły się także negocjacje, które w ich imieniu prowadził przedstawiciel załogi.

- Doszliśmy do wniosku, że jeżeli chcemy być skuteczni, to musimy zorganizować się w związku zawodowym. „Solidarność” wybraliśmy ze względu na zaplecze eksperckie, dostęp do prawników i ekonomistów - dodaje.

Pracownicy chcieliby doprowadzić do remontu pomieszczeń socjalnych. - Mamy nowoczesną halę produkcyjną, ale stołówka i prysznice wymagają pilnego remontu - zaznacza Kuba Wrobel.

Minova Ekochem w Siemianowicach Śląskich zatrudnia ok. 150 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU