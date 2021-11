Założył związek i poinformował o tym pracowników. mBank go zwolnił

Mateusz Ławnik, pracownik mBanku, opublikował w firmowym intranecie wpis o związku zawodowym, który powstał w banku. Według pracodawcy "nagabywał pracowników bez ich zgody". W efekcie został dyscyplinarnie zwolniony.

- Bank zwolnił pracownika, nie szefa związku zawodowego - podkreśla mBank. (Fot. mat. pras.)

Mariusz Ławnik w mBanku pracował od 2014 r. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, 17 listopada 2021 r. otrzymał od swojego pracodawcy informację o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, czyli z jego winy i bez wypowiedzenia.

Jednak cała historia zaczęła się we wrześniu, kiedy to Ławnik złożył do sądu wniosek o zarejestrowanie związku. Poinformował o tym pracodawcę oraz kolegów.

- 30 września zamieściłem w intranecie trzy wpisy. Jeden z hasztagiem #ogłoszenieprywatne w dziale, w którym pracownicy mogą zamieszczać ogłoszenia o sprawach niedotyczących pracy – np. o sprzedaży auta, mieszkania albo że polecają się jako przewodnicy górscy. Ja napisałem, że w mBanku powstał związek zawodowy, a po więcej informacji zapraszam do kontaktu z prywatnego maila czy telefonu - opowiada Ławnik w rozmowie z "GW".

Kolejne dwa wpisy dotyczyły związku zawodowego. Mariusz Ławnik wysłał też maila do koleżanek i kolegów z 25-osobowego zespołu, w którym pracował od kilku lat. Wtedy zareagował bank. Po dwóch spotkaniach z dyrekcją pracownik otrzymał pismo.

- W piśmie wezwano mnie do usunięcia wpisów w ciągu doby i niekorzystania z kanałów pracodawcy do informowania o działalności związku, czyli, jak to ujęli, "nagabywania pracowników bez ich zgody" - opowiada w rozmowie z „GW” Ławnik.

Wtedy zapadła decyzja o zwolnieniu. Pracodawca wyjaśnił, że powodem jest "ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych".

- Bank zwolnił pracownika, nie szefa związku zawodowego. Powodem były rażące uchybienia w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji. (...) Na bankach ciążą szczególne obowiązki w zakresie przetwarzania informacji. Bank podjąłby analogicznie działania w stosunku do każdego pracownika, który dopuściłby się takich naruszeń. Funkcje społeczne pełnione przez pracowników nie mają wpływu na tego typu decyzje. Zgodnie z prawem, nie mogą one stanowić uzasadnienia dla naruszeń obowiązków pracowniczych lub uprzywilejowania takich pracowników – czytamy w odpowiedzi mBanku, którą cytuje „GW”.

Gazeta podkreśla, że bank pisząc o "rażących uchybieniach w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji" miał na myśli wykorzystanie przez Ławnika kontaktów do współpracowników - intranetu i maila.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała niedawno miejsce w Amazonie. Działająca w związku zawodowym Magda Malinowska po 6 latach pracy została dyscyplinarnie zwolniona. Związkowcy uważają, że bezpodstawnie. Firma jest innego zdania. O szczegółach przeczytasz tutaj.

