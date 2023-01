Wyniki kontroli PIP w ZUS budzą kontrowersje. Zakład mówi o manipulacji

- PIP przeanalizował zapisy zakładowego układu zbiorowego i doszedł do wniosku, że wielu pracowników było dyskryminowanych przy przyznawaniu podwyżek. Paragraf dziesiąty zakładowego układu zbiorowego mówi, że podwyżka wynagrodzenia następuje co najmniej raz w roku, nie później niż od kwietnia danego roku, z wyrównaniem od pierwszego stycznia. Tymczasem porozumienie podpisane z pracodawcą 4 lipca 2022 r. przez wszystkie związki zawodowe poza ZA mówi, że „pracownikom ZUS pozostającym w zatrudnieniu na dzień podpisania niniejszego porozumienia (...) przyznaje się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 lipca z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 r.". Innymi słowy osobom, które między kwietniem i początkiem lipca straciły pracę, przeszły na emeryturę lub były na urlopie wychowawczym podwyżki nie zostały przyznane, co pozostaje w jawnej sprzeczności z zakładowym układem zbiorowym - wyjaśnia związkowiec.

Jego zdaniem PIP wskazuje, że wobec tych osób porozumienie złamało układ zbiorowy, który jest „wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy" i „jest aktem 'konstytutywnym' w stosunku do zawieranych później porozumień płacowych, które winny uszczegóławiać i precyzować sposób przyznawania i naliczania podwyżek, jednakże w żadnym przypadku nie powinny pozostawać z nim w sprzeczności. Zdaniem kontrolujących jest to nieprawidłowość popełniona już na etapie zawierania poszczególnych ww. porozumień płacowych".

PIP ma rekomendować pokrzywdzonym pracownikom skierowanie pozwów do sądu pracy.

ZUS komentuje komunikat Związkowej Alternatywy: wprowadzanie w błąd i manipulacje

O odniesienie się do informacji przekazanych przez ZA poprosiliśmy ZUS. Rzecznik prasowy tej instytucji Paweł Żebrowski podkreśla, że w opinii ZUS oświadczenie Związkowej Alternatywy wprowadza w błąd czytelników. Inaczej też interpretuje decyzję wydaną przez Inspekcję.

- Związek kolejny raz manipuluje faktami. Opisywana kontrola była przeprowadzona jedynie przez Okręgowy Inspektorat PIP we Wrocławiu i dotyczyła oddziału ZUS z siedzibą w tym mieście. Kontrole prowadzone przez PIP w innych oddziałach ZUS, dotyczące porozumienia płacowego z 4 lipca 2022 roku, nie wykazały wadliwości w jego zawarciu i realizacji - informuje Paweł Żebrowski.

Czytaj więcej: Przed menedżerami rok pełen wyzwań i być może kompletna zmiana stylu zarządzania

Jak dodaje, stanowisko zajęte przez Okręgowy Inspektorat PIP we Wrocławiu nie zawiera nakazu określonego działania lecz jedynie wniosek do ZUS o przeanalizowanie sytuacji byłych pracowników lub tych pracowników, którzy pozostawali na urlopach bezpłatnych oraz urlopach związanych z rodzicielstwem w okresie części I połowy ubiegłego roku.

Wskazuje też, że wystąpienie OI PIP we Wrocławiu zawiera postulat, aby nie dochodziło do przypadków zawierania porozumień z przedstawicielami organizacji związkowych funkcjonujących w ZUS, które byłyby sprzeczne lub mniej korzystne niż obowiązujący Zakładowy układ zbiorowy pracy.

- Zarówno w treści protokołu jak i wystąpienia OI PIP w Wrocławiu nie pada zarzut dyskryminacji lub nierównego traktowania pracowników jak również apel lub sugestia tej instytucji, aby składane były pozwy do sądów pracy. ZUS, w trybie ustawy o PIP niezwłocznie odniesie się do wystąpienia OI PIP we Wrocławiu, by wyjaśnić prawidłowości działań ZUS w tej sprawie - zaznacza rzecznik.

I dodaje: przedstawiciele Związkowej Alternatywy w ZUS (w ramach realizacji porozumienia płacowego z 4 lipca 2022 roku) podpisali porozumienie płacowe, dotyczące pracowników ZUS w Oddziale we Wrocławiu i dokument ten nie budził ich obaw lub zastrzeżeń. Próba przedstawienia się w chwili obecnej przez ten związek w roli "jedynych sprawiedliwych" jest w tej sytuacji co najmniej niejednoznaczna.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl