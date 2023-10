Wynik wyborów już znamy. "Czas powiedzieć sprawdzam propracowniczym obietnicom"

Jak wynika z sondażowych wyników, wybory parlamentarne 2023 wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Partia zdobyła 36,8 proc. poparcia. Jednak to za mało, by utworzyć samemu rząd.

Potencjalny sojusz Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy miałby 248 mandaty, PiS tylko 200.

Zapewniam, że OPZZ będzie stało na posterunku aby w najbliższej kadencji politycy nie przyjęli rozwiązań na niekorzyść pracowników - mówi szef OPZZ Piotr Ostrowski.

Związki zawodowe mówią "sprawdzam" po propracowniczych obietnic padło bardzo dużo

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć nowy rząd i koalicję z mniejszościowym udziałem Trzeciej Drogi i Lewicy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się kształtowało w najbliższych dniach. Mimo to przed wyborami padło wiele propracowniczych obietnic, a my jako przedstawiciele pracowników, powiemy "sprawdzam" - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl wyniki wyborów parlamentarnych 2023 szef OPZZ Piotr Ostrowski.

Jak zaznacza w przypadku kwestii dotyczących pracowników Ostrowski liczy na duże wsparcie ze strony Lewicy, której - jego zdaniem - losy pracowników są najbliższe. W niedawnej rozmowie z PulsHR.pl przyznawał, że wiele postulatów propracowniczych przedstawianych przez Lewicę jest bliskich OPZZ i organizacja również ma je w swoim programie.