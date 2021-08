Walczą o emerytury stażowe. Zostało niewiele czasu

Nieco ponad miesiąc został NSZZ "Solidarność" na zebranie 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych.

- Głównie podpisują się osoby w średnim wieku, takie które już myślą o emeryturze i chciałyby mieć możliwość przejścia na to świadczenie wcześniej, niż wynikałoby to z powszechnego wieku emerytalnego. Z kolei ludzie młodzi zatrzymywali się, żeby z nami porozmawiać i poznać założenia projektu - na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności relacjonował niedawne zbieranie podpisów w centrum Katowic Krzysztof Piętak, szef biura terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach.

Nie tylko "Solidarność", ale również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych walczy o wprowadzenie emerytur stażowych. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ przypomina, że w Polsce niemal 40 proc. mężczyzn nie dożywa 64. roku życia, czyli nie dożywa emerytury.

- Emerytury stażowe po prostu muszą zostać wprowadzone. Niestety rządzący nie chcą zrealizować naszego postulatu. Już 10 lat podejmujemy mnóstwo inicjatyw w celu wprowadzenia tego rozwiązania. Ostatni rok to wspólne konferencje z posłami PSL i Lewicy, którzy mieli swoje projekty dotyczące emerytur stażowych - przypomina Koćwin.

Warto przypomnieć, że rozwiązanie forsowane przez "S" krytycznie ocenia Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

– Wprowadzenie stażowego zdefiniowanego przez NSZZ Solidarność z wliczaniem czasu nieskładkowego spowoduje, że np. kobiety będą mogły iść na emeryturę już w wieku 53 lat, a mężczyźni 58 lat. To jest dalsze skrócenie wieku emerytalnego. Cała Europa robi odwrotnie – wydłuża wiek emerytalny – tłumaczy Dudek i wylicza, że rok dłuższej aktywności zawodowej to wzrost emerytury o 8 procent. Dwa lata to już kilkanaście procent. Pracując pięć lat dłużej, można wypracować o kilkadziesiąt procent wyższą emeryturę.

Z prognoz ZUS wynika, że w 2030 roku relacja średniej emerytury do przeciętnej płacy wyniesie ponad 48 proc. Oznacza to, że za dziewięć lat przeciętna wysokość emerytury będzie oscylowała w okolicy połowy wynagrodzenia. W kolejnych latach będzie tylko gorzej. Pracownicy, którzy przejdą na emeryturę w 2040 roku otrzymają średnio 37,9 proc. przeciętnej pensji. W 2050 roku będzie to już tylko 29 proc., zaś w 2060 roku stoa zastąpienia wyniesie tylko jedną czwartą kwoty średniej płacy. W 2070 roku emeryci otrzymają 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia.