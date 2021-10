W ZUS-ie coraz bliżej wybuchu. "Propozycja podwyżki to plunięcie w twarz"

Sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest coraz bardziej napięta. 29 i 30 września zarząd ZUS-u spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających z zakładzie. Jednak jak informują związkowcy, rozmowy „nie doprowadziły do porozumienia, ale wręcz zaostrzyły sytuację”.

Sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest coraz bardziej napięta (fot. ZUS)

Po rozmowach z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarząd ZUS zaproponował podwyżkę o 300 zł brutto.

Na zaproponowaną kwotę zgody nie wyraziła Związkowa Alternatywa.

- Robimy wszystko, aby pracownicy Zakładu coraz lepiej zarabiali. Doceniamy ich pracę i zaangażowanie - zapewnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

- Posłowie otrzymali podwyżki o ponad 6 tys. zł, a płace prezesów spółek skarbu państwa mają wzrosnąć o około 10 tys. zł. W tej sytuacji tego typu propozycje są plunięciem w twarz pracowników ZUS-u. Dlatego nasz zakładowy związek zdecydował się nie podpisywać porozumienia w tej sprawie z pracodawcą. Jeżeli pracodawca ma taką wolę, może podnieść płace bez naszego podpisu, natomiast w propozycji porozumienia znalazł się zapis, że podwyżka byłaby częściową realizacją trwających sporów zbiorowych. Oznacza to, że podpisanie dokumentu mogłoby wiązać się z zablokowaniem sporu, w którym domagamy się podniesienia płac o 60 proc.. W tym kontekście ze zdumieniem odnotowaliśmy, że inne związki w ZUS-ie przychylnie odniosły się do propozycji zarządu – komentuje przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz.

Członkowie ZA spotkali się także na indywidualnych rozmowach z zarządem ZUS-u. Jak informują, odmówiono dyskusji na temat podwyżki zaproponowanej przez związek (60 proc.).

- W związku z tym przewodnicząca Związkowej Alternatywy w ZUS Ilona Garczyńska zgłosiła do pracodawcy wniosek o podpisanie protokołu rozbieżności, co oznaczałoby zamknięcie etapu negocjacji, a tym samym możliwość zwołania referendum strajkowego i w konsekwencji przystąpienia do strajku. Kolejne spotkanie naszego związku z zarządem jest zaplanowane na 15 października. W tym czasie zarząd ZUS-u ma przedstawić wiążące stanowisko, czy zdecyduje się przystąpić do negocjacji płacowych. Naszym zdaniem odmowna decyzja w tej sprawie byłaby sprzeczna z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a zarazem pozwalałaby nam na przystąpienie do organizacji referendum strajkowego – dodaje Szumlewicz.

Przypomnijmy - pod koniec lipca Związek Zawodowy Pracowników ZUS zwrócił się do prezes ZUS-u z dwunastoma żądaniami. Pierwszym z nich jest podwyższenie od 1 września br. wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników ZUS co najmniej o kwotę 1000 zł brutto na etat. Zobacz: "Andrzej, podpisz moją podwyżkę!". W ZUS-ie mają dość Związkowcy domagają się również m.in. wyposażenia stanowisk pracy w odpowiedniej jakości sprzęt poprawiający komfort pracy (m.in. w słuchawki, mikrofony, kamery, laptopy czy w odpowiednią liczbę skanerów). Chcą też, do czasu zniesienia obostrzeń związanych z epidemią lub stanem zagrożenia epidemią, zapewnienia pracownikom odpowiedniej liczby środków ochrony osobistej. Domagają się również przestrzegania realizacji planów urlopów pracowników. W spór zbiorowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych weszły też kolejne związki zawodowe, a NSZZ "Solidarność" w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zażądał dymisji prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej. Rzecznik prasowy ZUS-u Paweł Żebrowski poproszony o odniesienie się do aktualnej sytuacji wskazuje, że ZUS cały czas jest otwarty i prowadzi dialog z organizacjami związkowymi. - Wierzymy, że uda się osiągnąć porozumienie. Należy jednak zaznaczyć, że najważniejsze żądanie dotyczące podwyżki wynagrodzeń nie może być przedmiotem sporu zbiorowego z uwagi na przepisy ustawowe – wysokość wynagrodzeń jest uregulowana w obowiązującym układzie zbiorowym pracy (UZP). W UZP unormowano bardzo precyzyjnie kwestie wysokości funduszu wynagrodzeń na dany rok oraz widełki wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych - wyjaśnia Żebrowski.

