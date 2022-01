W Solarisie nie chcą podwyżek, na których zyskają tylko menedżerowie

Związkowcy z central prowadzących strajk w wielkopolskich zakładach Solarisa spotkali się w środę w Sejmie z przedstawicielami Lewicy. Podczas wspólnej konferencji prasowej podkreślali, że nie godzą się na zaproponowane przez firmę rozwiązania podwyższające wynagrodzenia. - Chodzi o to, żeby docenić pracowników, którzy najbardziej przyczyniają się do sukcesu firmy, a dzisiaj są słabiej wynagradzani, a nie do podwyższania pensji najlepiej zarabiającym menedżerom - wyjaśniali.

Autor: KDS

• 26 sty 2022 16:50





Walkę pracowników Solarisa o wyższe pensje wspierają posłowie Lewicy (fot. Twitter/Lewica)

W poniedziałek 24 stycznia pracownicy Solaris Bus & Coach rozpoczęli strajk generalny.

Strajkujący domagają się wyższych wynagrodzeń. Zapowiadają, że będą strajkować do skutku. W walce wspierają ich nie tylko związki zawodowe, ale również politycy Lewicy.

Dwa dni po rozpoczęciu strajku związkowcy spotkali się z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, który wyraził pełne poparcie dla ich postulatów.

Pracownicy i organizacje związkowe działające w firmie od kilku miesięcy domagali się od podwyżek wynagrodzeń. Negocjacje rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. Związkowcy żądali wzrostu pensji o 800 zł brutto. W czasie rozmów kilkukrotnie wychodzili naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy i obniżyli oczekiwania do 400 zł brutto. Ugodowe propozycje zostały jednak odrzucone.

- Pracodawca zaproponował podwyżki procentowe, co powoduje, że tylko wąska grupa najlepiej zarabiających pracowników - menedżerów firmy, otrzyma wysokie podwyżki kosztem reszty załogi - wyjaśniali związkowcy Konfederacji Pracy.

Poinformowali również, że 14 stycznia 2022 r., czyli tuż przed zakończeniem referendum strajkowego, Solaris Bus & Coach wprowadził podwyżki (ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.) bez podpisywania porozumienia ze związkami zawodowymi. Przyznano podwyżki w wysokości 5 proc. pensji zasadniczej, jednak nie mniej niż 270 zł brutto. Dodatkowo trzy grupy zawodowe otrzymały dodatek w wysokości 80 zł brutto, a brygadziści - 200 zł.

[NA ŻYWO] Konferencja z udziałem strajkujących pracowników Solarisa https://t.co/HHhMkZZo3X — Lewica (@__Lewica) January 26, 2022

Jednak to nie zmieniło nastawienia załogi. Pracownicy jednego z największych zakładów produkujących autobusy rozpoczęli strajk. I nadal strajkują. Związkowcy szukają z kolei nowych możliwości, by o walce pracowników Solarisa zrobiło się głośno. We środę 26 stycznia spotkali się z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz zorganizowali w sejmowym gmachu konferencję prasową. - Wielokrotnie obniżaliśmy nasze oczekiwania, a i tak nie udało się dojść do porozumienia. Firma nie chciała przystać na nasze żądania nawet gdy zeszliśmy do takiego poziomu, że podwyżki mieściłyby się w założeniach budżetowych na 2022 rok – mówił przewodniczący OPZZ-Konfederacji Pracy w firmie Solaris Wojciech Jasiński na konferencji prasowej w Sejmie. Najwyższe podwyżki dla najsłabiej zarabiających Strajkujący sprzeciwiają się procentowemu podwyższeniu płac wszystkim pracownikom. Zamiast tego domagają się podwyżek w określonej kwocie dla najsłabiej zarabiających, czyli pracowników fizycznych. – Chodzi o to, żeby docenić pracowników, którzy najbardziej przyczyniają się do sukcesu firmy, a dzisiaj są słabiej wynagradzani. Pracownicy produkcyjni mają pełne prawo uczestniczyć w zyskach. Oczekiwane podwyżki mają im zrekompensować wzrost cen – tłumaczył podczas konferencji Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Ostrowski dodał, że strajk "ma już wymiar międzynarodowy". M.in. w Hiszpanii mają odbyć się akcje solidarnościowe. Związkowcy otrzymali też listy poparcia z europejskiej centrali związkowej. Strajk w Solarisie wspierają też posłowie i posłanki Lewicy Adrian Zandberg i Maciej Konieczny z Razem oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Ueberhan z Nowej Lewicy. Dziś związkowcy wzięli udział w spotkaniu z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, który wyraził pełne poparcie dla strajkujących. Przewodniczący OPZZ i Rady Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski wyraził ubolewanie, że pracownikom nie udało się osiągnąć porozumienia z zarządem. Zadeklarował pomoc w mediacjach, jeśli strony konfliktu się o nie zwrócą. – Jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego apeluję zarówno do polskiego zarządu, jak i do zarządu całego koncernu, o pilne podjęcie rozmów, które rozwiążą problem – mówił Radzikowski. Warto przypomnieć, że aktualnie prowadzona jest zbiórka środków na rzecz strajkujących.

