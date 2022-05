W skarbówce protestują "aż poleje się krew"

Pracownicy skarbówki nie odpuszczają - dalej walczą o podwyżki. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej organizuje kolejną akcję.

Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przy wsparciu związku zawodowego Celkas ogłasza akcję "Aż poleje się krew".

Jak wyjaśniają Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy oraz Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, akcja będzie polegać na tym, że 2 czerwca bieżącego roku pracownicy skarbówki na masową skalę będą oddawać krew lub osocze. Będzie miała ona charakter ogólnopolski i obejmie wszystkie placówki Krajowej Administracji Skarbowej.

Związkowcy przypominają, że zgodnie z prawem pracownik, który oddaje krew lub jej składniki, ma prawo do zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, a także w dniu następnym.

Przypomnijmy, już w połowie września 2021 roku Związkowa Alternatywa poinformowała o rozpoczęciu sporu zbiorowego z władzami KAS - pracownicy i funkcjonariusze KAS postanowili aktywnie upomnieć się o podwyżki. Zorganizowali wówczas protest pod Ministerstwem Finansów.

Kolejna akcja protestacyjna odbyła się w ostatnim tygodniu rozliczania roku podatkowego - pracownicy skarbówki robili przerwy w obsłudze podatników.

Z kolei w maju tego roku Agata Jagodzińska zaapelowała do nowej minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej o podwyżki płac dla wszystkich pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Ile można zarobić w KAS?

Jeśli chodzi o wynagrodzenie w KAS, to wysokość uposażenia zasadniczego wynosi 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy). Do tego dochodzą dodatki do uposażenia, takie jak dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy. W kolejnych latach pracy dochodzi również dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 proc. do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy.

KAS wypłaca swoim pracownikom również tzw. trzynastkę i przewiduje nagrody jubileuszowe.