W prawie 29 tys. zakładów pogorszyły się warunki pracy. Zwolnienia dotknęły setek tysięcy osób

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 15 mar 2021 14:00





Z niepokojem obserwujemy, że główny ciężar dyskusji politycznej i medialnej skupia się wyłącznie na przedsiębiorcach - mówi Radzikowski. (Fot. Shutterstock)

OPZZ na poniedziałkowej konferencji (15 marca) podsumowało, jak wygląda sytuacja na rynku pracy po roku od wybuchu pandemii.

W tym czasie pracę straciło ponad 170 tys. osób. Zawarto prawie 29 tys. porozumień w zakładach pracy, które wiązały się z pogorszeniem warunków pracy.

- Bardzo ważne jest, by zasiłek dla bezrobotnych wynosił połowę ostatniego wynagrodzenia pracownika. Podwyżka do 1200, jaką udało się osiągnąć jest dobra, ale niewystarczająca - podkreśla Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ.

Z danych przedstawionych przez OPZZ wynika, że obecnie łączna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy wynosi 1 mln 100 tys. Z czego w czasie pandemii pracę straciło ponad 170 tys. osób. Co więcej, w prawie 29 tys. przedsiębiorstw zawarto porozumienia między pracodawcami a stroną związkową czy przedstawicielami pracodawców. To znaczy, że w tylu zakładach pracy obniżono pracownikom wynagrodzenia czy też w inny sposób pogorszyły się warunki pracy.

- Z niepokojem obserwujemy, że główny ciężar dyskusji politycznej i medialnej skupia się wyłącznie na przedsiębiorcach. Nie negujemy tego, że znaleźli się w trudnej sytuacji, ale pracownicy są w jeszcze trudniejszej sytuacji. Nie mają kapitału, nie mają majątku - podkreśla Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Wskazuje też, że sytuacja rodzin pracowniczych w Polsce staje się coraz trudniejsza. Bo choć od początku programów antykryzysowych związek zwracał uwagę na fakt, że zbyt mało środków finansowych kierowanych jest na utrzymanie miejsc pracy, nic w tej kwestii się nie zmieniło. A jak zauważył Radzikowski, w większości państw Europy rządy gwarantowały pracownikom 70-80 proc. wysokość wynagrodzenia, gdy ich zakłady były nieczynne.

- Polski sposób działania już zaczął negatywnie wpływać na sytuacje rodzin, ale też poziom konsumpcji. A musimy pamiętać, że konsumpcja wewnętrzna to jedno z głównych źródeł pobudzających wzrost gospodarczy. Jeśli nie zadbamy o pracowników i poziom ich dochodów, to po odmrożeniu gospodarki nie będzie nabywców na produkty i usługi. To, że otworzy się restauracja, nie będzie oznaczało, że się do niej wybierzemy. Możliwe, że nie będzie nas na to stać - podsumował Radzikowski.

Nie tylko zwolnienia

Z kolei Sebastian Koćwin zwrócił uwagę, że problem, z jakim mierzy się obecnie rynek pracy, to nie tylko zwolnienia, ale też pogorszenie się warunków pracy. - Ponad 170 tys. osób, które od marca 2020 roku straciły pracę, to więcej niż populacja miasta wojewódzkiego. Ta liczba pokazuje cierpienie wielu tysięcy osób. Niestety cały czas obserwujemy tendencję, że strona rządowa mówi o najniższym poziomie bezrobocia w Europie, że pod tym względem jesteśmy już lepsi od Czechów. Spójrzmy na rynek pracy szerzej, bo to nie tylko kwestia zwolnień, ale też pogarszających się warunków pracy, co miało miejsce w blisko 29 tys. firm - wylicza wiceprzewodniczący. Dodaje, że podpisanie porozumienia w zakładzie pracy oznaczało w praktyce pogorszenie warunków pracy - mniejsze wynagrodzenie, przestój, równoważny czas pracy. - Warto zaznaczyć, że 90 proc. tych porozumień było zawieranych z przedstawicielami pracowników, a nie związkami zawodowymi. Niestety przedstawiciele pracowników to często osoby, które wykonują polecenia pracodawców. W firmach gdzie to oni odpowiadali za porozumienie, sytuacja pracowników stała się wyjątkowo niekorzystna - dodaje. Koćwin wylicza również, że ponad 29 tys. osób straciło pracę w ramach zwolnień grupowych. Większość w branży przemysł i handel hurtowy i detaliczny. Rosnąć zaczął natomiast poziom zatrudnienia w rolnictwie. Co to oznacza? Przemysł to lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenia. Rolnictwo to gorsze warunki pracy i mniejsza pensja. Co zmienić? Wiceprzewodniczący pytany przez PulsHR.pl o zmiany, jakie należy wprowadzić, by poprawić sytuację pracowników, mówi tak: - Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie 100 proc. wynagrodzenia i miejsc pracy pracowników. Ale równie ważne jest, by zasiłek dla bezrobotnych wynosił 50 proc. ostatniego wynagrodzenia. Dzięki temu osoby, które utracą wynagrodzenie, będą mogły spokojnie szukać nowej pracy. Po naszych interwencjach zasiłek jest wyższy, wynosi 1200 zł, ale to nadal za mało - mówi. Druga kwestia, o jakiej wspomina, to nadanie partnerom społecznym możliwości nadzoru nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Szczególnie Fundusz Pracy jest ważny, bo na przestrzeni ostatnich lat strona rządowa środki z niego wydawała na rzeczy niezgodne z jego przeznaczeniem. Chcemy to zmienić - podsumował.

