W PKP Cargo wciąż bez podwyżek. "Ludzie zaczną odchodzić"

Pracownicy PKP Cargo podejmą decyzję, czy są gotowi przystąpić do strajku, jeśli pracodawca nie podniesie od 1 kwietnia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników spółki o 600 zł brutto. W poniedziałek 28 marca rozpoczęło się referendum strajkowe.

PKP Cargo zatrudnia ok. 15 tys. pracowników (Fot. mat. pras.)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", na początku marca, po fiasku wcześniejszych rozmów płacowych, w spółce rozpoczął się spór zbiorowy.

- Spotkaliśmy się 23 marca, ale pracodawca nie przedstawił żadnej nowej propozycji, o której moglibyśmy porozmawiać. Podtrzymał jedynie swoje wcześniejsze stanowisko i zaznaczył, że ze względu na trudną sytuację spółki i niepewność związaną z wojną na Ukrainie, systemowe podwyżki nie są możliwe – mówi Jan Majder, przewodniczący „Solidarności” w PKP Cargo.

- W PKP Cargo systemowych podwyżek nie było przez ostatnie dwa lata, dlatego uważamy, że pracownicy muszą w końcu je dostać. Jeśli tak się nie stanie, to ludzie zaczną odchodzić do prywatnych przewoźników. Utrata maszynistów czy rewidentów to strzał w kolano – dodaje Majder.

Referendum strajkowe potrwa do 9 kwietnia. Do tego czasu swój głos będzie mogło oddać ok. 15 tys. pracowników zatrudnionych w PKP Cargo. Wyniki referendum mają zostać ogłoszone 11 kwietnia.

Związkowcy informują również, że spór zbiorowy wszedł w etap rokowań. Kolejne rozmowy przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawcy mają się odbyć przed 13 kwietnia - dokładny termin zostanie ustalony.

Przypomnijmy, ze względu na trudną sytuację finansową PKP Cargo w spółce od 2019 roku nie prowadzono rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Jednak 27 sierpnia 2021 roku udało się podpisać związkowcom porozumienie z pracodawcą, w którym zagwarantowano pracownikom, że od kwietnia 2022 roku wzrosną płace w spółce.

