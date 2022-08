W budżetówce coraz bliżej wybuchu. "Albo podwyżki, albo protesty"

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", pod koniec lipca pismo z postulatami płacowymi do premiera Mateusza Morawieckiego skierowała Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” (Fot. solidarnosckatowice.pl)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", pod koniec lipca pismo z postulatami płacowymi do premiera Mateusza Morawieckiego skierowała Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”.

- Wartość nabywcza naszych wynagrodzeń cały czas spada. Niewielkie podwyżki, jakie w tym roku dostaliśmy, nie rekompensują rosnących kosztów utrzymania – mówi Dominik Lach, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Podatkowej Województwa Śląskiego.

Dominik Lach podkreśla, że w 2021 roku płace w KAS zostały zamrożone. Z kolei podwyżki zaplanowane na 2020 rok nie zostały w pełni zrealizowane. W efekcie pracownicy są coraz bardziej zniechęceni.

Związkowcy zwracają uwagę nie tylko na niskie zarobki, ale także na rosnące obciążenie pracą, przestarzałe systemy komputerowe utrudniające wykonywanie obowiązków, a także niewielkie zainteresowanie pracą w KAS ze strony młodych. Właśnie dlatego - oprócz podwyżek - domagają się poprawy warunków pracy, m.in. dodatkowego zatrudnienia czy dostosowania infrastruktury IT do aktualnych potrzeb - zakupu nowych serwerów i zwiększenie szybkości łączy internetowych.

O podwyżki walczą także pracownicy sądów i prokuratur. Skierowali swoje postulaty do szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

- Stale rosnące koszty utrzymania i dramatyczny wzrost kosztów zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w połączeniu ze znacznym ograniczeniem możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia powoduje gwałtowne realne zubożenie pracowników, a w konsekwencji znaczne pogorszenie warunków życia – czytamy w piśmie do ministra Ziobry.

Edyta Odyjas, przewodnicząca sądowniczej „Solidarności” wyjaśnia, że waloryzacja wynagrodzeń o 4,4 proc. dla pracowników sądów i prokuratury oznaczała wzrost płac średnio o 198 zł brutto na etat. To niewielka kwota.

Związkowcy zwracają także uwagę na nierówne traktowanie osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości.

- Ciężar trudnej sytuacji budżetowej zawsze rozkładany jest na te same grupy grupy zawodowe i to właśnie wynagrodzenia tych samych grup zawodowych nie są chronione przed spadkiem ich wartości nabywczej, podczas gdy wynagrodzenia innych grup stale są waloryzowane i otaczane troską państwa – podkreślili w liście do Ziobry.

Związkowcy z "Solidarności" zaznaczają, że wymienione postulaty to początek akcji protestacyjnych w całej sferze budżetowej. Do pracowników KAS, sądów i prokuratury zamierza dołączyć m.in. służba więzienna oraz pracownicy urzędów wojewódzkich, muzealnicy, cywilni pracownicy policji, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele straży pożarnej.

OPZZ walczy o podwyżki

Również związkowcy z OPZZ walczą o podwyżki w strefie budżetowej. Domagają się 20 proc. podwyżki od 2023 roku. Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie.

- Te 20 proc. to tak naprawdę nie jest wzrost, ale próba odtworzenia realnej siły nabywczej tej grupy pracowników. W ciągu 15 lat wynagrodzenia pracowników budżetówki były waloryzowane tylko pięciokrotnie. Tymczasem inflacja tylko w tym roku sięga już 15–16 proc. Dlatego w naszej ocenie to jest i tak skromna propozycja - wyjaśnia szef OPZZ Andrzej Radzikowski.

OPZZ podkreśla, że 20-proc. podwyżka płac i tak nie zrekompensuje skumulowanej inflacji z ostatnich lat. Wynagrodzenia w tym sektorze były przez długi czas zamrożone, więc uwzględniając wskaźnik inflacji, można mówić o spadku realnej płacy w ciągu ostatnich 15 lat. Podobnie wyglądają tegoroczne wskaźniki. Rząd przyznał pracownikom sfery budżetowej podwyżki na poziomie 4,4 proc., natomiast inflacja w lipcu br. – według wstępnych danych GUS – wyniosła 15,5 proc. To oznacza, że de facto realna płaca w budżetówce spadła.

– Teraz rząd proponuje nam wzrost na poziomie niecałych 8 proc., planując, że inflacja w przyszłym roku będzie też na tym samym poziomie. Niestety to są nierealne prognozy, ponieważ inflacja w przyszłym roku będzie wyższa – mówi przewodniczący OPZZ.