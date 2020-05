W Agorze powstał drugi związek zawodowy

„To już oficjalne: założyliśmy Komisję Zakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy spółce Agora. Tym samym w Agorze powstał nowy związek zawodowy, a zarząd stał się prawnie zobligowany do podjęcia z nami rozmów. Chcemy solidarnie reprezentować wszystkich pracowników, nie tylko dziennikarzy, bez względu na formę zatrudnienia: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa ramowa czy o dzieło” – poinformowali w sieci założyciele związku.

Wśród ich postulatów znalazło się uwolnienie od zakazu konkurencji pracowników etatowych Agory, co pozwoliłoby im dorabiać w innych redakcjach. Ponadto założyciele nowego związku chcą, by współpracownicy otrzymali nowe, bardziej sprawiedliwe warunki umowy ramowej, które jasno określiłyby stawki wynagradzania i pozwoliły zatrzymać im prawa do napisanych tekstów.

Na liście postulatów do zarządu Agory znalazło się też zatrudnienie na etat pracowników pracujących na umowach-zleceniach (a wykonujących de facto pracę na etacie) oraz zagwarantowanie pracownikom na umowach krótkoterminowych wydłużenia ich umów.

„Zarząd powinien wreszcie – zgodnie z polskim prawem – wypłacać dodatek za nadgodziny dziennikarzom pracującym po więcej niż osiem godzin dziennie. Zawód dziennikarza, wbrew przekonaniu wielu szefów, nie jest przecież wyjęty z Kodeksu pracy” – przekonują inicjatorzy nowego związku.