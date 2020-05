Utrzymanie wysokości płac to nie jest to, przy czym należy się teraz upierać

Kolorz mówiąc o roli związków zawodowych w czasie kryzysu i zbliżającej się recesji, zaznacza, że przedsiębiorstwo, to jedna wspólna odpowiedzialność, która leży po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników.

- Firmy, w których funkcjonują racjonalne związki zawodowe, przez ten bardzo trudny okres recesji, będą mogły przejść łatwiej. Świadczą o tym fakty. W Śląskiem mamy bardzo wiele podpisanych porozumień ograniczających czas pracy czy wysokość wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy dają one nadzieje na to, że firma przetrwa najtrudniejsze 5-6 miesięcy, a potem zacznie "wracać do życia" - podkreśla Kolorz.

Zobacz całą rozmowę z przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności:

Jednocześnie zaznacza, że dziś "kretyństwem ze strony związków zawodowych" byłoby dążenie do utrzymywania za wszelką cenę poziomu wynagrodzeń czy też podnoszenia go. Choć - jak zaznaczał, są też firmy, które dobrze radzą sobie w nowej rzeczywistości.

- Najważniejszym elementem w przetrwaniu firm jest kwestia transparentności. Jeśli pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych mają po drugiej stronie transparentnego pracodawcę, który wyznaje tę samą zasadę co oni, czyli "przedsiębiorstwo to jedność", to pewne jest, że wszyscy czują pełną odpowiedzialność za firmę. To jest podstawą, by firma mogła przejść w miarę suchą nogą przez zbliżający się czas recesji - podsumowuje.

Kolorzy pytany o to, czy czas pandemii czy recesji jest dobrym do wprowadzania zmian w Kodeksie pracy, mówił tak: bez względu, na to w jakim czasie żyjemy, uważam, że przedsiębiorstwom nie można niczego z góry narzucać. To pracodawcy i pracownicy najlepiej wiedzą o tym, kiedy trzeba zaciskać pasa, a kiedy można go popuścić.

W jego opinii nie ma konieczności, by obecnie wprowadzać rozwiązania liberalizujące Kodeks. - Instrumentów wynikających z obecnych możliwości prawnych jest wiele, umożliwią one porozumienie się stronom - podkreśla.

