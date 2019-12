USA. Technologiczne firmy w ogniu pracowniczej krytyki. Protesty nie ominęły największych

Pracownicy, którzy za oceanem walczyli o swoje prawa, odzywali się np. w Google czy w Microsofcie. (fot. pixabay)

Właśnie trwa akcja protestacyjna w amerykańskim start-upie Instacart, specjalizującym się w zakupach i dostawach jedzenia do klienta. Ale to kolejna akcja protestacyjna pracowników branży tech w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Do zaognienia sytuacji doszło w takich firmach jak: Google, Uber, Lift, Amazon, Facebook czy Microsoft.