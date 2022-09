Ukraina szykuje bardzo kontrowersyjne przepisy. Polacy protestują

km

Wiele kontrowersji wzbudzają prace ukraińskiego parlamentu nad nowym prawem pracy. Ustawa o pracy ma zastąpić dotychczasowy, pochodzący z czasów ZSRR Kodeks pracy. Proponowane zapisy niepokoją jednak związki zawodowe działające nie tylko na Ukrainie. Swoje stanowisko w tej sprawie wystosowały Solidarność i OPZZ. Ustawa o pracy ma zastąpić dotychczasowy, pochodzący z czasów radzieckich Kodeks pracy (fot. Silver Ringvee/Unsplash)

Zdaniem przedstawicieli ukraińskiego rządu pochodzący z 1971 roku Kodeks pracy jest archaiczny.

Największe kontrowersje wzbudza zapis legalizujący tzw. umowy zerogodzinowe. W praktyce to elastyczna forma zatrudnienia, w której pracownik nie ma zagwarantowanej pracy – pracuje tylko, jeśli jest praca i tylko za przepracowane godziny dostaje wynagrodzenie.

Federacja Związków Zawodowych Ukrainy zaalarmowała Międzynarodową Organizację Pracy oraz europejskie związki zawodowe, że przepisy "naruszają międzynarodowe standardy pracy". Jej stanowisko popierają także związki zawodowe działające w Polsce.

Jak wyjaśniają przedstawiciele ukraińskiego rządu, pochodzący z 1971 roku Kodeks pracy jest archaiczny. Zdaniem ukraińskich władz to "zlepek radzieckich i postradzieckich przepisów i norm, które mają się nijak do rynkowej rzeczywistości".

Zaproponowane rozwiązania wzorowane są na zachodnich przepisach. Nowy dokument ma 9 rozdziałów i 98 artykułów.

Umowy zerogodzinowe najbardziej kontrowersyjne

W praktyce to elastyczna forma zatrudnienia, w której pracownik nie ma zagwarantowanej pracy – pracuje tylko, jeśli jest praca i tylko za przepracowane godziny dostaje wynagrodzenie.

Nowe przypisy proponują by pracodawcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z opcji umowy zerogodzinowej, mogli wzywać do pracy pracowników do woli, chociaż umowy muszą określać sposób i minimalne ramy czasowe informowania pracownika o pracy oraz czas reakcji pracownika na wyrażenie zgody lub odmowy podjęcia pracy.

Przepisy stanowią również, że osoby zatrudnione na tej formie umowy muszą mieć zagwarantowane co najmniej 32 godziny pracy miesięcznie.

Kontrowersje wzbudza także zapis dotyczący uzyskania przez pracodawców prawa do zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, a także zwolnienia kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Jednocześnie pracodawcy nie będą zobowiązani do wypłaty zwalnianym należnych im odpraw.

Zmiany dotyczyć mają także wynagrodzeń (brak obowiązkowej waloryzacji), urlopów (zmniejszenie wymiaru płatnego urlopu, anulowanie niektórych urlopów dodatkowych, wprowadzenie urlopu "na własny koszt"). Mały Kodeks pracy już działa Od 19 sierpnia obowiązują przepisy określane "małym Kodeksem pracy" - ustawa dotycząca "uproszczenia regulacji stosunków pracy w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą". Zapisy ustawy praktycznie znoszą dotychczasowy Kodeks pracy dla 70 proc. ukraińskich firm. W jej zapisach ustawodawca przewidział, że strony umowy o pracę w małych i średnich firmach będą mogły ją swobodnie kształtować zarówno w zakresie nawiązywania, jak i rozwiązywania stosunku pracy, wynagradzania, standardów pracy, premii, nagród, odszkodowań, a także norm czasu pracy. Z analizy Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU) wynika, że nowe przepisy nie uwzględniają norm regulujących istotne kwestie w prawie pracy. KVPU w swojej opinii pisze, iż „projekt zakłada znaczną liberalizację prawa pracy, co w konsekwencji prowadzi do istotnego ograniczenia ochrony pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza on mechanizm destrukcji zasad państwa socjalnego i praworządnego poprzez całkowite wyeliminowanie państwa z regulowania stosunków pracy”.



Zdaniem KVPU „projekt łamie Konstytucję Ukrainy, zwłaszcza artykuł 43, który mówi, że każdy ma prawo do pracy, co obejmuje możliwość zarabiania na życie w pracy, którą dobrowolnie wybierze lub, na którą dobrowolnie się zgadza; Sprzeciw polskich związkowców Federacja Związków Zawodowych Ukrainy zaalarmowała Międzynarodową Organizację Pracy oraz europejskie związki zawodowe, że uchwalona ustawa "narusza międzynarodowe standardy pracy". Jej stanowisko popierają także związki zawodowe działające w Polsce. 27 lipca pismo w prawie wstrzymania procedowania ustawy do Wołodymyra Zełeńskiego przesłał przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. - Ukraina stała się państwem kandydującym do Unii Europejskiej, w której obowiązuje poszanowanie dla roli partnerów społecznych oraz praw socjalnych. Unia Europejska to nie tylko wspólnota gospodarcza. Łącza nas także wspólne wartości społeczne, uwzględniające dialog społeczny oraz związki zawodowe - czytamy w piśmie. Sprzeciw wobec nadmiernej liberalizacji prawa pracy na Ukrainie wyraziła także NSZZ "Solidarność".

