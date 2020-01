Tworzą gry. Dostali poparcie potężnego związku w Stanach Zjednoczonych

CWA to jeden z największych związków zawodowych w Stanach.Swoją gotowość do wspierania takich działań związek ogłosił 7 stycznia.

Inauguruje akcję mającą uwrażliwiać na sytuację osób pracujących w studiach projektujących gry i przedsiębiorstwach technologicznych.

Do problemów w branży zalicza się molestowanie seksualne, nierówne płace, dyskryminację, nadgodziny i tzw. crunch.

2019 r. obfitował w sytuacje sporne między pracownikami a firmami technologicznymi. Wartymi uwagi są sytuacje w Google, Uberze, Lift, Amazonie, Facebooka czy Microsoftu. Kolejne próby samoorganizacji w sektorze tech podejmują za oceanem projektujący gry komputerowe. Takie akcje zyskują poparcie związku zawodowego Communications Workers of America (CWA).

Jak zaznacza businessinsider.com, niedawno zainaugurowano akcję CWA, która ma uwrażliwić na sytuację programistów (i nie tylko), którzy pracują przy elektronicznej rozrywce. Kampania nosi nazwę The Campaign to Organize Digital Employees (lub skrótowo CODE-CWA) i ma na celu uświadomić pracującym w branży gier ich prawa. Jak mówił w oświadczeniu dla mediów koordynujący akcję i prezydent CWA Chris Shelton, związek chce daleko idących zmian.

- Firmy projektujące gry i firmy technologiczne zbyt długo uciekały od odpowiedzialności - stwierdził Shelton. Jak podkreślił w cytowanym oświadczeniu, pracownicy mają dość i zaczynają ujawniać nadużycia wobec nich.

CWA zaangażowało w swoją akcję Emmę Kinemę, która zaistniała w Stanach, jako walcząca o 15 dolarów minimalnej płacy i jest współtwórczynią akcji Game Workers Unite. To organizacja pozarządowa, która stara się ucywilizować sytuacje pracy w sektorze e-rozrywki.

Do trudności w sektorze Communications Workers of America zalicza molestowanie seksualne, nierówne płace, dyskryminację, nadgodziny i zauważalne przed premierą gry wykorzystywanie pracowników - z angielskiego nazywane crunch.

Pracujący dla Google w Bay Area i Pittsburghu a także osoby zatrudnione w firmie Kickstarter zaczęli się organizować w związki zawodowe. (fot. pxhere.com/domena publiczna) Jedną z takich sytuacji była, opisywana także na PulsHR.pl, sprawa pracowników Google na początku grudnia. Dotyczyła czterech pracowników, których pozbawiono pracy. Oni sami uważają, że potraktowano ich przykładnie, bo próbowali organizować się wewnątrz firmy. Zwolnieni poszli do sądu. Jak przekonywał portal vox.com, inżynierowie twierdzą, że zostali zwolnieni bezpodstawnie. Sprawę wnieśli nie tylko do sądu stanowego, ale i do odpowiednika polskiej Inspekcji Pracy (ang. US National Labor Relations Board, NLRB). Jak podkreśla businessinsider.com, pracujący dla Google w Bay Area i Pittsburghu a także osoby zatrudnione w firmie Kickstarter - znanej z modelu crowdfunding - zaczęli się organizować w związki zawodowe. Zarazem próby takiego działania w innych firmach często są torpedowane. Dotyczy to zwłaszcza Amazona, Ubera. Google nawet miało wynająć firmę by "łagodzić nastroje pracownicze," gdy okazało się że wynajęta IRI Consultants znana jest w USA jako antyzwiązkowa. CWA angażując się w uzwiązkowienie sektora tech opowiada się jednoznacznie po stronie pracowników.

