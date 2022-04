Trwa walka o podwyżki w spółkach firmy Prima. Negocjacje bez efektów

Brakiem efektów zakończyły się trwające kilka miesięcy negocjacje płacowe w dwóch sosnowieckich spółkach należących do koncernu Prima. Jak informuje śląsko-dąbrowska Solidarność, szansą na zakończenie sporu zbiorowego mogą być już tylko mediacje.

km

• 6 kwi 2022 14:21





Rozmowy płacowe w firmach rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku (fot. PTWP)

REKLAMA

- Podtrzymujemy wszystkie postulaty płacowe - wyjaśnia Agnieszka Marcińska, przewodnicząca „Solidarności” w sosnowieckich spółkach Primy.

Jak dodaje, związkowcy domagają się podniesienia stawek godzinowych wszystkich pracowników obydwu firm o 3,5 zł brutto. Będzie to oznaczać miesięczną podwyżkę wynoszącą ok. 588 zł brutto.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kolejne postulaty dotyczą podwyższenia najniższych stawek godzinowych o 63 grosze brutto i wzrostu dodatku funkcyjnego o 200 zł miesięcznie.

Czytaj też: Związkowcy wywalczyli podwyżki. "Niewygórowana kwota, ale zawsze coś"

31 marca przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych przekazali pracodawcy protokół rozbieżności z ostatnich rokowań, które odbyły się w pierwszej połowie marca.

- Podczas ostatniego spotkania pracodawca poprosił o zawieszenie rozmów na miesiąc. Wyraziliśmy na to zgodę, po czym napisał do związków pismo, w którym zwrócił się o zawieszenie sporu zbiorowego co najmniej do października. Nie możemy czekać pół roku na kolejne rozmowy płacowe, bo nasi pracownicy nie mają za co żyć. Stawki godzinowe w innych firmach motoryzacyjnych są wyższe nawet o ponad 4 zł. Osoba z 25-letnim stażem zarabia mniej, niż nowy pracownik w jednej z sąsiednich firm motoryzacyjnych - dodaje Marcińska.

Czytaj też: Pracownicy ruszyli po podwyżki

Rozmowy płacowe w Primie rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku. Postulaty strona związkowa w trybie sporu zbiorowego przekazała pracodawcy na początku lutego 2022 roku.

- Od tego czasu spotkaliśmy się kilka razy, byliśmy nawet skłonni zweryfikować nasze oczekiwania, ale propozycje, które padały ze strony pracodawcy, były nie do przyjęcia - wyjaśnia Agnieszka Marcińska. - Przekazaliśmy protokół rozbieżności, teraz będziemy czekać na mediatora - dodaje.

Firmy Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies produkują plastikowe komponenty samochodowe. W obydwu zakładach zatrudnionych jest w sumie blisko 700 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU