Trwa walka o podwyżki w skarbówce. Nowa minister zablokowała pieniądze

Związkowa Alternatywa walczy o podwyżki dla pracowników skarbówki. Związkowcy domagają się, by minister finansów Magdalena Rzeczkowska podjęła działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Jak informuje Związkowa Alternatywa, szefowa związku w skarbówce Agata Jagodzińska zaapelowała do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej o podwyżki płac dla wszystkich pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

- Pani misja na stanowisku ministra finansów rozpoczęła się od falstartu. Tuż przed nominacją wyszło bowiem na jaw, że osobiście zablokowała pani podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Nie znamy przyczyn pani decyzji ani towarzyszących jej okoliczności. Wiemy natomiast, że urzędnicy KAS byli bardzo rozczarowani pani podpisem na wniosku o blokadę środków, które nam się należały w ramach uchwały modernizacyjnej. Uderzyła pani w podległych sobie pracowników i naruszyła ich zaufanie - pisze w liście Agata Jagodzińska.

Związkowcy domagają się, by minister finansów podjęła działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników KAS.

- Kilka dni temu w jednym z wywiadów mówiła pani, że wkrótce dojdzie do nowelizacji budżetu. Trudno się dziwić, wszak wpisana w ustawę budżetową inflacja na poziomie 3,3 proc. wydaje się zupełnie nierealistyczna. Ale w związku z tym również podwyżka funduszu płac w sferze budżetowej o zaledwie 4,4 proc. jest nieakceptowalna. Poziom inflacji przekroczył już 12 proc., rosną raty kredytów, sytuacja gospodarcza kraju staje się coraz bardziej niepewna. Na dodatek pracownicy skarbówki są obciążeni coraz większą liczbą obowiązków – najpierw zajmowali się obsługą i kontrolą tarcz antykryzysowych, potem interpretowaniem kolejnych wersji Polskiego Ładu, wkrótce będą obsługiwać uchodźców z Ukrainy. Mamy coraz więcej obowiązków, a za nimi nie idą dodatkowe środki. W tej sytuacji uważamy, że podwyżki wynagrodzeń nam się po prostu należą - argumentuje Agata Jagodzińska w liście do minister finansów.

- Przyczyniliśmy się do pani awansu, który był wyrazem docenienia naszej codziennej mrówczej pracy. Wobec tego najwyższy czas docenić mrówki pracujące na rzecz kolejnych pani zawodowych sukcesów - dodaje Jagodzińska.

Konflikt o podwyżki

Przypomnijmy, już w połowie września 2021 roku Związkowa Alternatywa poinformowała o rozpoczęciu sporu zbiorowego z władzami KAS - pracownicy i funkcjonariusze KAS postanowili aktywnie upomnieć się o podwyżki. Zorganizowali wówczas protest pod Ministerstwem Finansów.

Kolejna akcja protestacyjna odbyła się w ostatnim tygodniu rozliczania roku podatkowego - pracownicy skarbówki robili przerwy w obsłudze podatników.

- Nasi związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o co najmniej 20 proc. oraz realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej. Niespełnienie naszych żądań spowoduje eskalację działań protestacyjnych - zapowiadała wówczas Związkowa Alternatywa.

Ile można zarobić w KAS?

Jeśli chodzi o wynagrodzenie w KAS, to wysokość uposażenia zasadniczego wynosi 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy). Do tego dochodzą dodatki do uposażenia, takie jak dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy. W kolejnych latach pracy dochodzi również dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 proc. do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy.

KAS wypłaca swoim pracownikom również tzw. trzynastkę i przewiduje nagrody jubileuszowe.